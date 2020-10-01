У соседа теплее. Почему не у всех горячие батареи и от чего зависит плата за услугу

Большинство потребителей СГК в Барнауле, Бийске и Рубцовске уже получили отопление. И традиционно у некоторых с началом сезона возникает два вопроса. Почему у соседа теплее? И почему в доме напротив за отопление зимой платят меньше, чем в нашем? Сибирская генерирующая компания ответила на эти вопросы в прямом эфире в Instagram 29 сентября. Руководитель одного из теплосбытовых подразделений СГК Константин Бородин рассказал, от чего зависит сумма в квитанции и что делать, если трубы до сих пор холодные.

Тепло должно быть всем

По словам Бородина, качество отопления зависит от многих факторов. И даже если рядом стоят, казалось бы, две одинаковые хрущевки, то у них могут быть разные годы постройки, разное качество утепления швов, разная отопительная система внутри дома. Один дом может быть в управлении рачительного ТСЖ, другой – не самой ответственной управляющей компании. А потому и тепло они потребляют по-разному. И это бывает заметно даже внутри одного дома: часть квартир и зимой с открытыми форточками, часть – с замерзшими окнами. И мерзнут не только угловые.

"Это говорит о неправильном распределении тепла внутри дома и об отсутствии энергоэффективности. Нужно проводить энергоаудит и смотреть, куда уходит тепло, через какие щели, оконные проемы, чердаки и подвалы. Если энергоэффективность будет повышена, то и потребление тепла значительно сократится и суммы в платежках – тоже", – пояснил Константин Бородин.

Он подчеркнул, что СГК не дает одним квартирам тепла больше, а другим – меньше. Ответственность ресурсоснабжающей компании заканчивается на входе трубы в дом. Дальше уже все зависит от внутридомовой настройки, за которую отвечает управляющая компания. И если УК говорит вам, что именно в вашей квартире холодно, потому что это поставщик тепла не обеспечил нужного давления, то знайте – это технически невозможно.

В такой ситуации нужно четко зафиксировать свои претензии в обращении к УК, советует Бородин. Как вариант – собрать трехстороннюю комиссию. В нее должны войти ресурсоснабжающая организация, управляющая компания и сам собственник жилья. Комиссия на месте проверит, почему в квартире слишком холодно или слишком жарко, почему из крана бежит ржавая вода. И уже эксперты устанавливают, кто отвечает за некачественную услугу. И, возможно, будет сделан перерасчет.

Если УК бездействует, то нужно идти в службу строительного надзора и инстанции, контролирующие работу "управляшек".

А вот платят все равно по-разному

Так и с расчетом за тепло: сумма устанавливается по количеству тепла, которое зашло в здание, по общедомовому счетчику. А дальше плата каждой квартиры зависит от наличия индивидуальных приборов учета: если они есть, то строго по полученному ресурсу, нет – по нормативу, поясняет эксперт.

Есть еще одна особенность, которая зависит от города. Например, в Барнауле по решению местных властей действует система 1/9. Это значит, что потребители платят за тепло только девять месяцев в году, с сентября (когда дают тепло) по май (когда его отключают). И плата за каждый месяц зависит от температуры воздуха. Чем теплее, тем меньше топят.

Система 1/12 – это равномерное распределение платы на весь год.

В целом же потребители и той, и другой системы за год отдают примерно одну и ту же сумму – в среднем около 22 тысяч рублей в год за отопление двухкомнатной квартиры. Но есть и плюсы, и минусы.

"Одинаковые ежемесячные платежи позволяют планировать семейный бюджет и контролировать расходы. Но в то же время есть некоторое ощущение несправедливости, что ты платишь и летом, когда отопления нет. Для меня оплата по факту (1/9) представляется максимально прозрачной и более удобной", – пояснил Константин Бородин.

Снижение платежей на фоне коронавируса

В сравнении с прошлым годом собираемость за услуги СГК снизилась на 1,5%, сказал представитель СГК. В процентном выражении кажется, что немного. Но в абсолютном – это несколько десятков миллионов рублей.

"Пандемия не обошла стороной ни одну отрасль российской экономики: на карантин закрылись садики, школы, бассейны, торговые центры, бюджетные учреждения. Все они – наши потребители. Ситуация с платежами улучшилась, когда малый и средний бизнес возобновили свою деятельность", – добавил Константин Бородин.

В начале года этот показатель был еще выше. В пик пандемии собираемость упала на 7% – недособрали 295 млн рублей.

Сейчас в городах присутствия СГК собираемость составляет от 90% до 94,4%. Кстати, самые дисциплинированные потребители живут в Абакане, где максимальный сбор платы.



При задолженности за услуги СГК имеет право обращаться в суд. И при положительном решении в дело вступают уже судебные приставы, которые могут арестовывать имущество, банковские счета и запрещать выезд за границу. Так что если у вас есть долг, то лучше всегда договориться об отсрочке. В СГК заверили, что всегда пойдут навстречу, если видят, что человек реально хочет погасить долг, пусть даже и не за раз.

Досрочное тепло

Как бы вы ни платили, с 2020 года СГК предоставляет право всем потребителям получить тепло раньше официального срока, который, напомним, устанавливают власти муниципалитета (СГК не имеет права запускать тепло массово без постановления главы города). Но имеет право на точечный запуск по запросу. Раньше такой возможностью пользовались социальные учреждения: школы, детсады, больницы. Теперь же может и любой жилой дом.

"Добиться включения отопления можно на общем собрании жильцов многоквартирного дома. Но необходимо, чтобы проголосовало не менее 51% собственников. У всех свое представление о комфортной температуре: кому-то хорошо при +18, кому-то нужно теплее. Но лично я считаю, что раз уж я оплачиваю услугу отопления своего жилья, то могу самостоятельно решать, когда у меня начнется отопительный сезон", – сказал Бородин.

Кстати, технически СГК была готова начать отопительный сезон еще три недели назад: компания завершила все необходимые для этого ремонтные работы и обеспечила запас топлива даже сверх требуемого норматива.

Переход на дистанционку

Коронавирус повлиял не только на финансовую сторону работы компании. И весной, когда все сидели на "карантине", и летом, когда все вышли на работу, в СГК делали упор на дистанционное обслуживание.

"Мы оперативно перевели сотрудников, контактирующих с потребителями, на удаленную работу. Расширили каналы связи и надеемся, что клиенты не почувствовали каких-либо неудобств", – сказал представитель компании.

И сегодня из 1,4 млн физических лиц, с которыми СГК работает по прямым договорам, 60% решают возникающие вопросы, передают показания приборов учета, платят за услуги не выходя из дома. Для этого есть удобные сервисы: личный кабинет на портале, мобильное приложение, чат-боты.

В разгар пандемии был высокий спрос на телефонное обслуживание клиентов и даже видеообслуживание.

И если в Барнауле и других городах уже возобновилась очная форма общения в центрах обслуживания клиентов (с соблюдением правил дезинфекции, дистанции и масочного режима), то в Красноярске до сих пор работают по видеоконференции. Потребитель приходит в центр по привычному адресу, там для него оборудовано рабочее месте: монитор, через который он можем задать все вопросы специалисту, абонентский ящик, где можно оставить какие-либо документы, и принтер, на котором можно распечатать любую информацию.

Компания остается на связи в любых условиях, резюмировал Бородин.