Четверг, 1 Октябрь, 16:44

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,78
€ 92,43
8°


1185231 +8945
Обь
149см +24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

У соседа теплее. Почему не у всех горячие батареи и от чего зависит плата за услугу

, ИА "Амител"
Эксперт СГК пояснил, что делать, если вы не согласны с качеством и стоимостью тепла
Фото: kp.ru

Фото: kp.ru

Большинство потребителей СГК в Барнауле, Бийске и Рубцовске уже получили отопление. И традиционно у некоторых с началом сезона возникает два вопроса. Почему у соседа теплее? И почему в доме напротив за отопление зимой платят меньше, чем в нашем? Сибирская генерирующая компания ответила на эти вопросы в прямом эфире в Instagram 29 сентября. Руководитель одного из теплосбытовых подразделений СГК Константин Бородин рассказал, от чего зависит сумма в квитанции и что делать, если трубы до сих пор холодные.

Тепло должно быть всем

По словам Бородина, качество отопления зависит от многих факторов. И даже если рядом стоят, казалось бы, две одинаковые хрущевки, то у них могут быть разные годы постройки, разное качество утепления швов, разная отопительная система внутри дома. Один дом может быть в управлении рачительного ТСЖ, другой – не самой ответственной управляющей компании. А потому и тепло они потребляют по-разному. И это бывает заметно даже внутри одного дома: часть квартир и зимой с открытыми форточками, часть – с замерзшими окнами. И мерзнут не только угловые. 

"Это говорит о неправильном распределении тепла внутри дома и об отсутствии энергоэффективности. Нужно проводить энергоаудит и смотреть, куда уходит тепло, через какие щели, оконные проемы, чердаки и подвалы. Если энергоэффективность будет повышена, то и потребление тепла значительно сократится и суммы в платежках – тоже", – пояснил Константин Бородин.

Он подчеркнул, что СГК не дает одним квартирам тепла больше, а другим – меньше. Ответственность ресурсоснабжающей компании заканчивается на входе трубы в дом. Дальше уже все зависит от внутридомовой настройки, за которую отвечает управляющая компания. И если УК говорит вам, что именно в вашей квартире холодно, потому что это поставщик тепла не обеспечил нужного давления, то знайте – это технически невозможно. 

В такой ситуации нужно четко зафиксировать свои претензии в обращении к УК, советует Бородин. Как вариант – собрать трехстороннюю комиссию. В нее должны войти ресурсоснабжающая организация, управляющая компания и сам собственник жилья. Комиссия на месте проверит, почему в квартире слишком холодно или слишком жарко, почему из крана бежит ржавая вода. И уже эксперты устанавливают, кто отвечает за некачественную услугу. И, возможно, будет сделан перерасчет.

Если УК бездействует, то нужно идти в службу строительного надзора и  инстанции, контролирующие работу "управляшек". 

А вот платят все равно по-разному

Так и с расчетом за тепло: сумма устанавливается по количеству тепла, которое зашло в здание, по общедомовому счетчику. А дальше плата каждой квартиры зависит от наличия индивидуальных приборов учета: если они есть, то строго по полученному ресурсу, нет – по нормативу, поясняет эксперт.

Есть еще одна особенность, которая зависит от города. Например, в Барнауле по решению местных властей действует система 1/9. Это значит, что потребители платят за тепло только девять месяцев в году, с сентября (когда дают тепло) по май (когда его отключают). И плата за каждый месяц зависит от температуры воздуха. Чем теплее, тем меньше топят.

Система 1/12 – это равномерное распределение платы на весь год. 

В целом же потребители и той, и другой системы за год отдают примерно одну и ту же сумму – в среднем около 22 тысяч рублей в год за отопление двухкомнатной квартиры. Но есть и плюсы, и минусы. 

"Одинаковые ежемесячные платежи позволяют планировать семейный бюджет и контролировать расходы. Но в то же время есть некоторое ощущение несправедливости, что ты платишь и летом, когда отопления нет. Для меня оплата по факту (1/9) представляется максимально прозрачной и более удобной", – пояснил Константин Бородин.

Снижение платежей на фоне коронавируса

В сравнении с прошлым годом собираемость за услуги СГК снизилась на 1,5%, сказал представитель СГК. В процентном выражении кажется, что немного. Но в абсолютном – это несколько десятков миллионов рублей.

"Пандемия не обошла стороной ни одну отрасль российской экономики: на карантин закрылись садики, школы, бассейны, торговые центры, бюджетные учреждения. Все они – наши потребители. Ситуация с платежами улучшилась, когда малый и средний бизнес возобновили свою деятельность", – добавил Константин Бородин.

В начале года этот показатель был еще выше. В пик пандемии собираемость упала на 7% – недособрали 295 млн рублей.

Сейчас в городах присутствия СГК собираемость составляет от 90% до 94,4%. Кстати, самые дисциплинированные потребители живут в Абакане, где максимальный сбор платы.

При задолженности за услуги СГК имеет право обращаться в суд. И при положительном решении в дело вступают уже судебные приставы, которые могут арестовывать имущество, банковские счета и запрещать выезд за границу. Так что если у вас есть долг, то лучше всегда договориться об отсрочке. В СГК заверили, что всегда пойдут навстречу, если видят, что человек реально хочет погасить долг, пусть даже и не за раз.

Досрочное тепло

Как бы вы ни платили, с 2020 года СГК предоставляет право всем потребителям получить тепло раньше официального срока, который, напомним, устанавливают власти муниципалитета (СГК не имеет права запускать тепло массово без постановления главы города). Но имеет право на точечный запуск по запросу. Раньше такой возможностью пользовались социальные учреждения: школы, детсады, больницы. Теперь же может и любой жилой дом. 

"Добиться включения отопления можно на общем собрании жильцов многоквартирного дома. Но необходимо, чтобы проголосовало не менее 51% собственников. У всех свое представление о комфортной температуре: кому-то хорошо при +18, кому-то нужно теплее. Но лично я считаю, что раз уж я оплачиваю услугу отопления своего жилья, то могу самостоятельно решать, когда у меня начнется отопительный сезон", – сказал Бородин. 

Кстати, технически СГК была готова начать отопительный сезон еще три недели назад: компания завершила все необходимые для этого ремонтные работы и обеспечила запас топлива даже сверх требуемого норматива. 

Переход на дистанционку

Коронавирус повлиял не только на финансовую сторону работы компании. И весной, когда все сидели на "карантине", и летом, когда все вышли на работу, в СГК делали упор на дистанционное обслуживание.

"Мы оперативно перевели сотрудников, контактирующих с потребителями, на удаленную работу. Расширили каналы связи и надеемся, что клиенты не почувствовали каких-либо неудобств", – сказал представитель компании.

И сегодня из 1,4 млн физических лиц, с которыми СГК работает по прямым договорам, 60% решают возникающие вопросы, передают показания приборов учета, платят за услуги не выходя из дома. Для этого есть удобные сервисы: личный кабинет на портале, мобильное приложение, чат-боты. 

В разгар пандемии был высокий спрос на телефонное обслуживание клиентов и даже видеообслуживание.

И если в Барнауле и других городах уже возобновилась очная форма общения в центрах обслуживания клиентов (с соблюдением правил дезинфекции, дистанции и масочного режима), то в Красноярске до сих пор работают по видеоконференции. Потребитель приходит в центр по привычному адресу, там для него оборудовано рабочее месте: монитор, через который он можем задать все вопросы специалисту, абонентский ящик, где можно оставить какие-либо документы, и принтер, на котором можно распечатать любую информацию. 

Компания остается на связи в любых условиях, резюмировал Бородин.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
16:43
Володин высказался об обвинениях Навального в адрес Путина 0
16:31
Алтайский край даст российской армии 2500 призывников 1
16:16
Курорт Шерегеш в Кузбассе завалило снегом. Фото и видео 0
16:04
Зачем в Барнауле проводят "чистые четверги" и не поздно ли высаживать деревья в октябре 0
15:56
Почти 9 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки 0
15:41
В БК "Барнаул" произошла вспышка коронавируса 2
15:29
Алтайские предприниматели не хотят видеть Андрея Осипова бизнес-омбудсменом 1
15:16
Жилье в Барнауле дорожает из-за льготной ипотеки 3
15:06
Денежный приз и тысячи зрителей. На Алтае запустили первое реалити-шоу о бизнесе 0
14:55
Правительство продлило и изменило программу кешбэка для российских туристов 2
14:43
Депутаты единогласно выбрали новых почетных граждан Алтайского края 2
14:30
Более килограмма наркотиков изъяли полицейские у жителя Алтайского края 3
14:17
У соседа теплее. Почему не у всех горячие батареи и от чего зависит плата за услугу 0
14:06
Пьяная пенсионерка избила таксиста сумочкой в Барнауле 9
13:54
Настасья Самбурская в майке на голое тело предстала в образе Лары Крофт 5
13:41
В Бийске водителя автобуса лишили прав за зажатую дверями пенсионерку 3
13:28
Навальный убежден, что за его отравлением стоит Путин 61
13:15
Алтайской прокуратуре не понравилось, как содержат заключенных в колонии 7
13:03
Эксперт рассказал, как выявить слежку сайта за пользователем 1
12:52
В Барнауле взорвался дорогой внедорожник 23
12:39
Рэпер Баста похудел на 16 килограммов 4
12:25
Изоляция продолжается. Что изменили в "ковидном" указе губернатора Алтайского края? 12
12:13
Житель Алтайского края украл удобрения и гербициды на миллион рублей 0
12:01
Российские самолеты-амфибии напугали жителей Турции 17
11:46
Еще девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 17
11:40
СГК: отопление дали по всему Барнаулу 3
11:27
Алтайские санатории и гостиницы продали путевок с кешбэком на 45 млн рублей 0
11:13
Коронавирус оказался смертоноснее испанского гриппа 6
11:01
Многодетная семья в Барнауле лишилась пособия из-за технической ошибки 13
10:47
Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о самочувствии после вакцины от COVID 8
10:32
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 3
10:16
Алтай назвали рекордсменом по росту турпотока 2
10:01
Создатели квеста "Взаперти" предлагают уникальную серию игр на день рождения 0
10:00
"Удаленка" и самоизоляция. Что изменили в ковидном указе в Алтайском крае 15
09:55
Браконьер выловил крокодила из реки в Алтайском крае 13
09:40
Вирусолог раскрыл главную ошибку заболевших COVID-19 18
09:26
Депутат Госдумы проверил, как бесплатно кормят алтайских школьников 22
09:14
В мессенджере Telegram появились комментарии 1
09:03
В Республике Алтай зафиксировали 84 новых случая коронавируса 2
08:50
В Алтайском крае перекрыли участок Чуйского тракта 0
08:39
Мясников назвал симптомы ковида, требующие обращения к врачу 8
08:27
Застрелил, упаковал и утопил. Что говорят в селе, где из-за долгов убили бизнесмена 23
08:14
В России предложили еще на год заморозить накопительную часть пенсий 12
08:01
Когда осенние каникулы в школе в 2020 году и сколько они продлятся 1
07:50
Суд признал Настю Ивлееву виновной в нарушении закона "О рекламе" 3
07:35
Карабахская война. Архивные фото вооруженного конфликта в Закавказье 9
07:19
Сотрудницу мэрии Белокурихи осудят за завышение зарплаты 1
07:03
Утепляемся. Синоптики рассказали, когда в Барнауле выпадет снег 8
06:48
Песков прокомментировал возможное введение двухнедельных каникул по всей России 12
06:33
Домашние и смешные. Объявлены финалисты конкурса на самого веселого питомца 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.