Эксперты предложили продлить кредитные каникулы для россиян

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева предложила продлить для россиян кредитные каникулы, передает РИА "Новости".

По ее словам, закон о кредитных каникулах стал одной из важнейших мер поддержки населения и предпринимателей. Однако многие заемщики так и не смогли пока восстановить прежний доход и принимают решение пройти процедуру банкротства.

"К сожалению, эпидемиологическая и экономическая обстановка сейчас непредсказуема, поэтому мы прогнозируем к концу года кратное увеличение количества банкротов среди физлиц и предпринимателей", – пояснила Лазарева.

Предложение Лазаревой поддержал председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев. По его мнению, сейчас ситуация остается столь же напряженной, а потому срок действия меры поддержки стоит продлить.