В Барнауле молодежь будет искать наркодилера

2 октября в парке "Изумрудный" состоится антинаркотическая квест-игра "Найди дилера". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Чтобы принять участие в квест-игре, нужно собрать команду из четырех человек, выбрать капитана, придумать название команды и создать ее единый стиль. Подать заявку можно по ссылке.

Команда, которая займет первое место, получит фитнес-браслет Huawei Band 4e и беспроводную гарнитуру Crown. Серебряных призеров наградят абонементом в тренажерный зал "Рельеф" на 12 занятий, а команда, которая займет третье место, получит шейкеры Fitness Formula. Отдельный приз ждет команду с самым ярким стилем.