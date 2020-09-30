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Новости

В Барнауле молодежь будет искать наркодилера

, ИА "Амител"
Победителей и призеров квест-игры ждут ценные подарки
Фото: vk.com

Фото: vk.com

2 октября в парке "Изумрудный" состоится антинаркотическая квест-игра "Найди дилера". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края. 

Чтобы принять участие в квест-игре, нужно собрать команду из четырех человек, выбрать капитана, придумать название команды и создать ее единый стиль. Подать заявку можно по ссылке

Команда, которая займет первое место, получит фитнес-браслет Huawei Band 4e и беспроводную гарнитуру Crown. Серебряных призеров наградят абонементом в тренажерный зал "Рельеф" на 12 занятий, а команда, которая займет третье место, получит шейкеры Fitness Formula. Отдельный приз ждет команду с самым ярким стилем. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.09.2020 12:28
- гость -

молодёжь ищет барыгу... Гы

30.09.2020 12:34
- гость -

А зачем он им? 8()

30.09.2020 12:37
- гость -

И конкурсы интересные

30.09.2020 12:49
Санёк

Один фитнес-браслет на 4 человек?))

30.09.2020 12:52
- гость -

Всё развлекаемся. Потом статистика по короновирусу растет. Запрещать надо все развлекаловки.

30.09.2020 12:56
- гость -

А наркодилер настоящий будет?

30.09.2020 13:21
Пётр

Бредятина .

30.09.2020 13:41
- гость -

Победителей найдут на дне реки. Ноги у них будут зацементированы в тазике.

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