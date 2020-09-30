В Барнауле молодежь будет искать наркодилера

2 октября в парке "Изумрудный" состоится антинаркотическая квест-игра "Найди дилера". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Чтобы принять участие в квест-игре, нужно собрать команду из четырех человек, выбрать капитана, придумать название команды и создать ее единый стиль. Подать заявку можно по ссылке.
Команда, которая займет первое место, получит фитнес-браслет Huawei Band 4e и беспроводную гарнитуру Crown. Серебряных призеров наградят абонементом в тренажерный зал "Рельеф" на 12 занятий, а команда, которая займет третье место, получит шейкеры Fitness Formula. Отдельный приз ждет команду с самым ярким стилем.
Комментарии
молодёжь ищет барыгу... Гы
А зачем он им? 8()
И конкурсы интересные
Один фитнес-браслет на 4 человек?))
Всё развлекаемся. Потом статистика по короновирусу растет. Запрещать надо все развлекаловки.
А наркодилер настоящий будет?
Бредятина .
Победителей найдут на дне реки. Ноги у них будут зацементированы в тазике.