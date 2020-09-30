В Москве продлили домашний и удаленный режимы

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых и хронически больных людей до 28 октября. Указ опубликован на сайте mos.ru.

Как пояснил глава столицы, штрафовать или наказывать за выход из дома пенсионеров не собираются, а социальные карты для проезда блокировать не будут. Для оставшихся дома жителей Москвы старше 65 лет возобновятся сервисы по автоматическому оформлению больничных, доставке лекарств и продуктов, телемедицине.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в городе с каждым днем становится все сложнее. Мэр напомнил, что на прошлой неделе уже обращался к пожилым горожанам с просьбой оставаться дома, однако москвичи не прислушались к его словам.

Также градоначальник добавил, что работодателям уже рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Как ранее сообщил amic.ru, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве увеличили срок осенних каникул. Согласно распоряжению Собянина, с 5 по 18 октября учащиеся школ досрочно уйдут на осенние каникулы.