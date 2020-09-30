"Ростелеком" стал партнером международного форума в АлтГУ

"Ростелеком" выступил генеральным партнером IV Международного образовательного форума "Алтай-Азия 2020", который проходил с 24 по 26 сентября 2020 года в АлтГУ. Компания сообщила, что готова принимать и обучать выпускников вузов.

"Быть активным сотрудником компании – значит быть в режиме постоянного развития, непрерывного обучения и профессионального роста. Любой специалист может заявиться на "Биржу талантов", стать амбассадором или членом команды ПСР*, подать свою идею на "Портал идей", а также номинироваться на корпоративную премию "Признание", – рассказала руководитель офиса трансформации филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Ольга Дьячук.

По словам Ольги Дьячук, компания "Ростелеком" поощряет активных и талантливых: выплачивает авторам и реализаторам идей денежное вознаграждение за улучшение внутренних бизнес-процессов.

Она также отметила, что федеральный оператор увеличивает долю инновационных продуктов, современных технологий и одновременно развивает кадровый потенциал.

В "Ростелекоме" в режиме 24/7 доступен собственный онлайн-университет с обучением в формате digital, действуют программа iMBA и школа программирования, есть своя корпоративная онлайн-библиотека. В Алтайском филиале компании запущен институт менторства, который предполагает "живое" общение руководителей с молодыми специалистами и реальную "прокачку" их профессиональных возможностей.

Напомним, что в "Алтай-Азии 2020" приняли участие представители ведущих университетов Германии, Китая, Японии, Казахстана, Таджикистана и других стран Центральной и Юго-восточной Азии. Всего – 5000 участников из 90 городов мира. На 14 специализированных площадках мероприятия с докладами выступили более 100 спикеров и экспертов. "Ростелеком" оказал организаторам помощь в открытии вебинарной комнаты.

*Производственная система "Ростелекома" – философия бережливого производства, позволяющая открыто говорить о проблемах и способах их решения, меняя бизнес-процессы к лучшему общими усилиями, без дополнительных ресурсных затрат.