29 сентября на площадке ООО "Производство силикатного кирпича" в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" состоялось стартовое совещание с участием директора Алтайского центра кластерного развития, а также экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.

ООО "ПСК" стало участником третьей волны реализации нацпроекта в Алтайском крае под руководством РЦК. Предприятие является крупнейшим производителем силикатного кирпича в крае.

Компания завершила так называемый "этап подготовки", который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков, а также стажировку на модельном предприятии АО "СВМЗ" (Самара). В качестве пилотного потока предприятия выбрано производство цветного силикатного кирпича.

В начале мероприятия выступил генеральный директор ООО "ПСК" Геннадий Разумов. Он обозначил основные цели участия предприятия в программе, пилотный поток и ожидания от проекта. Директор КАУ "АЦКР" Сергей Кореннов рассказал о возможностях, открывающихся для компаний – участников нацпроекта на федеральном и региональном уровнях, отметил значимость будущих изменений для каждого сотрудника.

Руководитель проекта от РЦК Валерий Бессонов представил региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", обозначил порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативность производства в целом, а также презентовал результаты реализации нацпроекта на других предприятиях Алтайского края.

Следующие три месяца ООО "ПСК" предстоит разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в нацпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей.

Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.