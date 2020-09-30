В Госдуме поддержали идею введения ипотечных каникул для самозанятых и ИП

Госдума приняла в первом чтении проект об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП, применяющих специальные налоговые режимы, пишет РИА "Новости".

Документ изменяет требование к заявлению на получение ипотечных каникул в том случае, если заемщик является самозанятым или в отношении него применяются специальные налоговые режимы. Чтобы получить отсрочку, факт снижения дохода можно подтвердить не справкой 2-НДФЛ, а иными документами на усмотрение кредитора.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас все больше россиян регистрируются как самозанятые. При этом в случае сложной жизненной ситуации они не могут получить ипотечные каникулы, поскольку у них нет возможности предоставить справку 2-НДФЛ от работодателя, как и у индивидуальных предпринимателей. Это фактически лишает их права подобной отсрочки.