В алтайском селе выпускники школы получают по 50 тысяч рублей за отличную учебу

Московский меценат выплачивает выпускникам школы в алтайском селе Луговое по 50 тысяч рублей, если те заканчивают учебу с золотой медалью. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Деньги отличникам по собственной инициативе выдает Сергей Ромащенко. Когда-то он приезжал в село на каникулы к своим бабушкам и дедушкам, а повзрослев, решил помочь месту, с которым у него связано много воспоминаний.

Вместе с другим меценатом, Сергеем Козубенко, они уже построили в центре села храм во имя святителя Николая Чудотворца, затем – амбулаторию. Деньги на добрые дела благотворители зарабатывают на совместном мясоперерабатывающем предприятии в Москве.

Как рассказала глава Луговского сельсовета Валентина Духнич, ранее стипендию от москвичей получил выпускник Сергей Казарин. Помимо денег, меценаты помогли ему переехать в столицу, где юноша поступил в Академию ФСБ.

Деньгами медалисты могут распорядиться по своему усмотрению – меценат никак не ограничивает награжденных отличников.