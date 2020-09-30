В алтайском селе выпускники школы получают по 50 тысяч рублей за отличную учебу

Московский меценат выплачивает выпускникам школы в алтайском селе Луговое по 50 тысяч рублей, если те заканчивают учебу с золотой медалью. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Деньги отличникам по собственной инициативе выдает Сергей Ромащенко. Когда-то он приезжал в село на каникулы к своим бабушкам и дедушкам, а повзрослев, решил помочь месту, с которым у него связано много воспоминаний.
Вместе с другим меценатом, Сергеем Козубенко, они уже построили в центре села храм во имя святителя Николая Чудотворца, затем – амбулаторию. Деньги на добрые дела благотворители зарабатывают на совместном мясоперерабатывающем предприятии в Москве.
Как рассказала глава Луговского сельсовета Валентина Духнич, ранее стипендию от москвичей получил выпускник Сергей Казарин. Помимо денег, меценаты помогли ему переехать в столицу, где юноша поступил в Академию ФСБ.
Деньгами медалисты могут распорядиться по своему усмотрению – меценат никак не ограничивает награжденных отличников.
Комментарии
Калёва) А я в своё время, имея в аттестате средний балл 5.0, за всё время обучения в школе ни разу даже на доске почета не отмечался) Я же не сын завуча)
Вот с таких дел и начнётся время слова и дела. Вот только с храмом они погорячились, лучше бы хороший ремонт и технику школе. Храмы у нас теперь только ленивый не строит.