Денежный приз и тысячи зрителей. На Алтае запустили первое реалити-шоу о бизнесе

Центр "Мой бизнес" запустил в Барнауле первое ТВ-шоу "Фабрика бизнес-идей". На конкурс подали заявки уже более 400 потенциальных участников. С 12 октября 2020 года конкурсанты на глазах у зрителей будут строить бизнес-стратегию, встречаться с опытными предпринимателями и экспертами, развивать свой проект.

"Фабрика бизнес-идей" – это конкурс и первое ТВ-шоу в Сибири, где участникам от 14 до 30 лет предстоит заявить о себе и презентовать свою бизнес-идею, а после пройти мощное обучение и получить поддержку от менторов-наставников – известных, успешных предпринимателей. Победитель получит денежный приз", – сообщают организаторы конкурса.

По итогам отбора в бизнес-реалити пройдут 40 участников. После этого экспертное жюри отберет 12 полуфиналистов, а в финале встретятся трое претендентов на победу. Герои проекта должны быть готовы к интенсивной работе и кардинальным переменам.

Выпуски шоу будут транслировать на телеканалах "Катунь 24", ОТР, сайте "Комсомольской правды", YouTube-канале центра "Мой бизнес" и в социальных сетях.

Если вы хотите стать участником, подать заявку можно уже сейчас. Прием идет до 10 октября 2020 года. Финал запланирован на 4 декабря 2020 года.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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