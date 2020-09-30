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Новости

Российская порноактриса Лола Тейлор заявила о групповом изнасиловании во время отпуска

, ИА "Амител"
По словам девушки, трое мужчин надругались над ней и подругой, когда те отдыхали на яхте
Фото: instagram.com/lolataylor2

Фото: instagram.com/lolataylor2

Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, написала заявление в полицию о побоях и групповом изнасиловании, пишет ura.ru.

По ее словам, все произошло во время отпуска, который она проводила в Геленджике. Вместе со своей подругой Эмили они находились на яхте, где на них напали трое мужчин, которые избили и изнасиловали девушек. Пострадавшие прошли медосвидетельствование и сняли побои.

В 2014 году Бушуева уже подвергалась насилию. В соцсети она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости, а когда порноактриса приехала – надели на нее наручники и изнасиловали. Тогда девушке удалось спастись, выпрыгнув из окна третьего этажа. В 2015 году насильников приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.09.2020 14:43
- гость -

никогда не было и вот опять?))))

30.09.2020 14:46
- гость -

Лола, ты перепутала. Это просто новые актеры были на съемках фильма.

30.09.2020 14:51
- гость -

а полиция кто?)))

30.09.2020 14:52
- гость -

мне одной охота ее напинать?)))

30.09.2020 14:55
- гость -

Она думала её на рыбалку пригласили?)))))) Если бы каку в рот не брала, а книжки читала, то знала зачем её взяли на яхту три мужика.....

30.09.2020 14:56
- гость -

будем знать теперь как месный выглядит.

30.09.2020 14:58
- гость -

Отдыхали на своей яхте, позвали 3 мужиков, а они звери надругались над честными девушками.

30.09.2020 15:00
- гость -

30.09.2020 14:55
- гость -
Она думала её на рыбалку пригласили?)))))) Если бы каку в рот не брала, а книжки читала, то знала зачем её взяли на яхту три мужика.....

завистники!!!!!!

30.09.2020 15:03
- гость -

Вместе со своей подругой Эмили они находились на яхте, где на них напали трое мужчин, которые избили и изнасиловали девушек.

- я вчерась была на кладбище, на меня напали и изнасиловали
- что делать будешь?
- завтра на кладбище пойду опять...

30.09.2020 15:07
- гость -

30.09.2020 15:00
- гость -

Есть такое дело)

30.09.2020 15:12
- гость -

чем отпуск Лолы и Эми отличается от трудовых будней?

30.09.2020 15:21
- гость -

надо было оформить акт о производственной травме...
и подать на оплату в фонд соцстраха

30.09.2020 15:22
- гость -

Думали хорошо заработать, а их за бесплатно да еще попинали.

30.09.2020 15:24
- гость -

Сочувствующих я так понимаю тут нет?! Человек можно сказать работал работал и тут была возможность наконец то в отпуск смотаться. Но нет! И там достали и работы подкинули. Ну согласитесь, обидно за проведенный отпуск.

30.09.2020 15:24
- гость -

за труды деньги платят

30.09.2020 15:26
Гость

Вот сейчас 90% процентов мужиков, прочитавших новость, пошли в сеть смотреть фильмы с Лолой Тейлор. Лично я пошёл. Чисто из академического интересу.

30.09.2020 15:26
- гость -

чем отпуск Лолы и Эми отличается от трудовых будней?

Это и обидно, что хотели отдохнуть, но работа не дает минуты отдыха))

30.09.2020 15:31
гость

Фильм -одно, а жисть другое

30.09.2020 15:35
Гость

Ну чё, посмотрел.... Ужас! Этож так на работе выкладываться- надо на пенсию по горячей сетке отправлять...

30.09.2020 15:37
- гость -

30.09.2020 15:35
Гость

тогда надо в районах крайнего севера еще потрудится))

30.09.2020 15:39
- гость -

30.09.2020 15:24
- гость -
Сочувствующих я так понимаю тут нет?! Человек можно сказать работал работал и тут была возможность наконец то в отпуск смотаться. Но нет! И там достали и работы подкинули. Ну согласитесь, обидно за проведенный отпуск.


оченна обидно за девушек

30.09.2020 15:49
- гость -

30.09.2020 15:35
Гость
Нет возможности на работе посмотреть, подскажите пожалуйста, там сюжет есть? Как актриса играет без фальши? А то может лучше вечером посмотреть фиксиков, там хоть чему то путнему научат....

30.09.2020 15:57
Злая гостья

Какой народ у нас добрый, все так искренне сочувствуют ))))

30.09.2020 16:07
Гость


- гость -

30.09.2020 15:35
Гость
Нет возможности на работе посмотреть, подскажите пожалуйста, там сюжет есть? Как актриса играет без фальши? А то может лучше вечером посмотреть фиксиков, там хоть чему то путнему научат....


Сюжет там потрясаааающий! Фильм очень добрый, все смеются. Ну у кого рот не занят. Вот только свадьбы не было почему то. Мож в следующей серии?..

30.09.2020 16:10
- гость -

Напомнило советский мультфильм "Каникулы Бонифация"...

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