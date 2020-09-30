Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, написала заявление в полицию о побоях и групповом изнасиловании, пишет ura.ru.

По ее словам, все произошло во время отпуска, который она проводила в Геленджике. Вместе со своей подругой Эмили они находились на яхте, где на них напали трое мужчин, которые избили и изнасиловали девушек. Пострадавшие прошли медосвидетельствование и сняли побои.

В 2014 году Бушуева уже подвергалась насилию. В соцсети она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости, а когда порноактриса приехала – надели на нее наручники и изнасиловали. Тогда девушке удалось спастись, выпрыгнув из окна третьего этажа. В 2015 году насильников приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.