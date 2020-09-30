Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, написала заявление в полицию о побоях и групповом изнасиловании, пишет ura.ru.
По ее словам, все произошло во время отпуска, который она проводила в Геленджике. Вместе со своей подругой Эмили они находились на яхте, где на них напали трое мужчин, которые избили и изнасиловали девушек. Пострадавшие прошли медосвидетельствование и сняли побои.
В 2014 году Бушуева уже подвергалась насилию. В соцсети она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости, а когда порноактриса приехала – надели на нее наручники и изнасиловали. Тогда девушке удалось спастись, выпрыгнув из окна третьего этажа. В 2015 году насильников приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.
Комментарии
никогда не было и вот опять?))))
Лола, ты перепутала. Это просто новые актеры были на съемках фильма.
а полиция кто?)))
мне одной охота ее напинать?)))
Она думала её на рыбалку пригласили?)))))) Если бы каку в рот не брала, а книжки читала, то знала зачем её взяли на яхту три мужика.....
будем знать теперь как месный выглядит.
Отдыхали на своей яхте, позвали 3 мужиков, а они звери надругались над честными девушками.
30.09.2020 14:55
- гость -
Она думала её на рыбалку пригласили?)))))) Если бы каку в рот не брала, а книжки читала, то знала зачем её взяли на яхту три мужика.....
завистники!!!!!!
Вместе со своей подругой Эмили они находились на яхте, где на них напали трое мужчин, которые избили и изнасиловали девушек.
- я вчерась была на кладбище, на меня напали и изнасиловали
- что делать будешь?
- завтра на кладбище пойду опять...
30.09.2020 15:00
- гость -
Есть такое дело)
чем отпуск Лолы и Эми отличается от трудовых будней?
надо было оформить акт о производственной травме...
и подать на оплату в фонд соцстраха
Думали хорошо заработать, а их за бесплатно да еще попинали.
Сочувствующих я так понимаю тут нет?! Человек можно сказать работал работал и тут была возможность наконец то в отпуск смотаться. Но нет! И там достали и работы подкинули. Ну согласитесь, обидно за проведенный отпуск.
за труды деньги платят
Вот сейчас 90% процентов мужиков, прочитавших новость, пошли в сеть смотреть фильмы с Лолой Тейлор. Лично я пошёл. Чисто из академического интересу.
чем отпуск Лолы и Эми отличается от трудовых будней?
Это и обидно, что хотели отдохнуть, но работа не дает минуты отдыха))
Фильм -одно, а жисть другое
Ну чё, посмотрел.... Ужас! Этож так на работе выкладываться- надо на пенсию по горячей сетке отправлять...
30.09.2020 15:35
Гость
тогда надо в районах крайнего севера еще потрудится))
30.09.2020 15:24
- гость -
Сочувствующих я так понимаю тут нет?! Человек можно сказать работал работал и тут была возможность наконец то в отпуск смотаться. Но нет! И там достали и работы подкинули. Ну согласитесь, обидно за проведенный отпуск.
оченна обидно за девушек
30.09.2020 15:35
Гость
Нет возможности на работе посмотреть, подскажите пожалуйста, там сюжет есть? Как актриса играет без фальши? А то может лучше вечером посмотреть фиксиков, там хоть чему то путнему научат....
Какой народ у нас добрый, все так искренне сочувствуют ))))
- гость -
30.09.2020 15:35
Гость
Нет возможности на работе посмотреть, подскажите пожалуйста, там сюжет есть? Как актриса играет без фальши? А то может лучше вечером посмотреть фиксиков, там хоть чему то путнему научат....
Сюжет там потрясаааающий! Фильм очень добрый, все смеются. Ну у кого рот не занят. Вот только свадьбы не было почему то. Мож в следующей серии?..
Напомнило советский мультфильм "Каникулы Бонифация"...