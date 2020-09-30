Вопрос о недоверии главе региона Олегу Хорохордину вынесли на рассмотрение парламента депутаты Госсобрания Республики Алтай. Народные избранники недовольны работой губернатора, но последнее слово в этой истории может остаться за президентом. Политологи указывают на огрехи местного правительства и интриги среди депутатского корпуса. Amic.ru разбирался в причинах политического "бунта" в республике.

Сначала – сами, потом – президент

С инициативой о вынесении вотума недоверия выступила группа из 14 человек. Подписи поставили четыре депутата от КПРФ, один – от "Справедливой России", а также девять одномандатников. Несмотря на то, что "бунт" потенциально может привести к отставке главы региона, эксперты уверены, что это не более чем попытка напомнить губернатору о себе. Реальной возможности сместить Хорохордина нет.

Как следует из текста документа, депутаты считают, что губернатор не справляется со своими обязанностями. В частности, речь идет о "неспособности организовать согласованное функционирование и взаимодействие правительства Республики Алтай, министерств и парламента, а также серьезные проблемы во внутренней политике в разрезе муниципалитетов". Также в вину Хорохордину ставят "отсутствие должного внимания к проблемам расходования бюджетных средств".

Согласно Конституции Республики Алтай, выражение недоверия является основанием для досрочного прекращения полномочий главы региона. Исходя из основного документа, инициативу должны выдвинуть не менее трети от установленного числа депутатов Госсобрания, то есть как раз 14 человек. Всего в Эл Курултае 41 депутат. Теперь парламентарии должны заручиться поддержкой как минимум 2/3 депутатского корпуса, то есть вотум недоверия должны вынести хотя бы 28 человек. После этого решение Госсобрания направляется на рассмотрение президенту РФ. Если глава государства не принимает решения об отставке, то парламент вправе повторить еще раз всю процедуру. В этом случае президент будет обязан освободить от занимаемой должности главу региона.

Проблемная внутренняя политика

Эксперты уверены: нужного количества голосов бунтовщикам собрать не удастся. Однако этот демарш может повлиять на расклад во внутренней политике, заставит правительство региона больше прислушиваться к мнению со стороны.

"Депутаты показали, что то, как идет работа, терпеть дальше они не намерены. Такой скандал – это очень большой удар по губернатору и правительству. Практически невозможно решить какие-то вопросы, у правительства все всегда хорошо и замечательно, они отфутболивают любые вещи, и слишком много провалов именно во внутренней политике республики", – рассуждает политтехнолог Константин Лукин.

Республика Алтай – клановая территория. Здесь есть традиции, свои правила игры, напоминает эксперт. Плюс недовольство главой накладывается на тяжелое социально-экономическое положение. "Мало кто верит, что правительство делает хоть что-то, чтобы решить эти проблемы", – утверждает Лукин.

В самом кабмине Республики Алтай ожидаемо не согласились с позицией депутатов, добивающихся отставки Олега Хорохордина.

"Правительство Республики Алтай не согласно с оценкой деятельности главы региона, изложенной в обращении, подписанном частью депутатов. В нем выражено, прежде всего, частное мнение, и назвать его неожиданным, непрогнозируемым нельзя: позиция ряда депутатов из числа авторов обращения нам известна, и она не всегда является конструктивной. Это было заметно и по сегодняшнему заседанию", – сказал ТАСС пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

"Импичмент" № 1

Кстати, это не первая попытка выразить недоверие главе в истории Республики Алтай. Так, в 2005 году процедуру запустили в отношении возглавлявшего тогда регион Михаила Лапшина. Госсобрание пыталось отправить его в отставку "за упущения в работе по ликвидации последствий землетрясения", произошедшего в 2003 году. Народным избранникам не хватило для этого шести голосов.

Политтехнолог Константин Калачев напомнил, что само избрание Хорохордина в 2019 году было достаточно проблематичным, а это редкость для президентских ставленников. "Сейчас налицо конфликт с местной элитой, губернатор не подошел региону в связи с местной спецификой и высокими протестными настроениями. А в принципе ситуация с новыми губернаторами, просидевшими год, показывает, что, конечно, в кампаниях референдумного типа на эффекте новизны и в сравнении с бывшим начальником избираться легко, но медовый месяц заканчивается быстро. И главным вопросом становится не как избраться, а как сохранить власть", – подчеркнул эксперт.

Неожиданный поворот

История с вотумом недоверия губернатору получила продолжение 30 сентября. По данным "Новостей Горного Алтая", депутат Госсобрания Елена Цуприкова отозвала свою подпись под обращением. Якобы она сделала это еще за день до сессии, даже не ознакомившись с содержанием документа.

Таким образом, под обращением остается 13 подписей, то есть менее 1/3 численного состава депутатского корпуса. Согласно Конституции Республики Алтай, этого недостаточно для созыва внеочередной сессии и рассмотрения вопроса о выражении недоверия главе региона.