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Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек

, ИА "Амител"
Изменения вступят в силу с 2021 года
Фото: womanwiki.ru

Фото: womanwiki.ru

Организации общественного питания не смогут включать в чек чаевые или другие платежи, которые не касаются заказанных блюд и услуг. Изменения вступят в силу с 2021 года, сообщает ТАСС.

"В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.). Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание)", – говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

В ведомстве отметили, что рестораны смогут оказывать дополнительные услуги, но клиента нужно будет предупредить об этом. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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