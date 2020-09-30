Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек

Организации общественного питания не смогут включать в чек чаевые или другие платежи, которые не касаются заказанных блюд и услуг. Изменения вступят в силу с 2021 года, сообщает ТАСС.

"В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.). Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание)", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что рестораны смогут оказывать дополнительные услуги, но клиента нужно будет предупредить об этом.