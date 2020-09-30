"Выпивали и громко пели". Новосибирский турист пожаловался на фестиваль в Алтайском крае

Житель Новосибирска Никита Шершаков пожаловался на организаторов фестиваля "День России на Бирюзовой Катуни" и турбазу, где отдыхающему прошлось провести неспокойную ночь. Его слова приводит ИА "Банкфакс".

Фестиваль должен был традиционно состояться 12 июня, однако из-за коронавируса его перенесли на конец сентября. По словам Шершакова, он стал невольным "участником" мероприятия. Мужчина остановился в туркомплексе возле озера Ая. Его предупредили о фестивале, сказав, что на базе живут члены коллективов, организаторы. Свободным оказался лишь один номер.

Как рассказывает турист, его компания вернулась в номера около 23:00 и легла спать. При этом участники фестиваля выпивали и пели песни. Шершаков обратился к шумной компании с просьбой праздновать тише, они прислушались и спустились на первый этаж, однако громкая музыка не прекратилась. Тогда турист снова попросил их умерить празднество, но ему предложили обратиться к администрации турбазы. Сотрудница пообещала поговорить с постояльцами, но гулянка не прекратилась и стала еще громче, утверждает новосибирец.

По его словам, после многочисленных жалоб организатор мероприятия попросила компанию разойтись. При этом он утверждает, что в его адрес высказывались оскорбления. Затем приехал участковый, который зафиксировал жалобу.

"На следующий день мы пошли в администрацию базы, попросить, чтобы нас переселили подальше в другой домик. Нам сказали, что домиков уже нет, предложили забрать деньги и уехать. В итоге мы поехали в другой отель", – рассказал Шершаков.