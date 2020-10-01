Домашние и смешные. Объявлены финалисты конкурса на самого веселого питомца

Фото: comedypetphoto.com

От создателей конкурса на самый смешной снимок диких животных. Фотографы Том Суллам и Пол Джойнсон-Хикс уже во второй раз проводят фотоконкурс на самого веселого питомца. Его основная идея в привлечении внимания к проблеме бездомных домашних животных. Спонсором Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards является компания Mars Petcare, которая занимается сбором средств для благотворительных организаций.

Победитель будет объявлен позже, а пока смотрим работы, вышедшие в финал.