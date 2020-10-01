Мультфильмы Netflix запретили показывать детям в России из-за пропаганды ЛГБТ

Сервис Netflix перенес несколько мультсериалов в России из детского раздела во взрослый из-за закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

В онлайн-кинотеатре напомнили, что сервисам трансляции видео запрещено показывать детям контент с содержанием ЛГБТ-тематики. Представители объяснили, что речь идет о небольшом числе проектов.

Пользователи Netflix заметили, что изменения коснулись мультсериалов "Вселенная Стивена", "Принц Драконов", "Шира и непобедимые принцессы" и "Кипо и эра чудесных зверей". На Западе они доступны для аудитории от шести лет, а в России же теперь имеют рейтинг 18+.