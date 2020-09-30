В АКЗС заочно поддержали избранных на дополнительных выборах депутатов

Из-за отмены сентябрьской сессии АКЗС выразили свое мнение по пяти вопросам опросным голосованием, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В опросе приняли участие 62 депутата. Они признали полномочия (61 за, один воздержался) избранных на дополнительных выборах в Заксобрание Максима Кочева, Артема Шамкова и Григория Бахтина.

Парламентарии единогласно поддержали присвоение звания "Почетный гражданин Алтайского края" организатору женского движения Надежде Ремневой и заслуженному работнику культуры РСФР Валентину Власову, а также утвердили предложенные кандидатуры на должность мирового судью Алтайского края.

Кроме того, в первом чтении депутаты приняли два законопроекта: "О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере бюджетных правоотношений" и "О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края". Они направлены на поддержку муниципалитетов в бюджетной сфере и помощь семьям, имеющим право на компенсацию части стоимости школьного питания. До конца недели документы рассмотрят во втором чтении.

Также на следующей неделе АКЗС может провести еще одно опросное голосование по нормативным актам, требующим оперативного рассмотрения.

Напомним, что особый режим голосования связан с тем, что несколько парламентариев заразились коронавирусом.