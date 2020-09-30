В Росгидромете назвали сроки окончания магнитной бури на Земле

Геомагнитная буря продлится до 3 октября, сообщает Росгидромет на официальном сайте.

Как напомнила служба, слабые геомагнитные возмущения начались 23 сентября. С 24 по 27 сентября по данным среднеширотных магнитных станций поле оценивалось как "неустойчивое", 28 сентября – как "слабо возмущенное".

В высоких широтах 24 и 25 сентября оценка колебалась от "неустойчивого" до "сильно возмущенного", 26 сентября – от "слабо возмущенного" до "умеренно возмущенного", а 27 и 28 сентября – от "умеренно" до "сильно возмущенного". При этом сильнейшая магнитная буря 2020 года обрушилась на Землю в ночь на 28 сентября – уровень активности увеличился в два раза.

На данный момент магнитная буря продолжается на всех широтах и сохранится минимум до 3 октября.

Как ранее сообщил amic.ru, 29 сентября сильная магнитная буря достигла и Алтайского края. Природное событие началось около шести утра и достигло пика к полудню.