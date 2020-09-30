Пропавшего в Барнауле подростка нашли живым

Пропавший 14-летний житель Барнаула найден живым, сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт – Алтайский край" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее появилась информация о том, что школьник ушел из дома и не вернулся. Его местонахождение оставалось неизвестным с 29 сентября.

"Найден, жив", – написали волонтеры во второй половине дня 30 сентбря. Обстоятельства обнаружения пропавшего юноши не уточнили.

Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай нашли сбежавших из приюта для сирот подростков. Их искали пять дней.