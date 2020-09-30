15-летний бийчанин наворовал более чем на 100 тысяч рублей

В Бийске осудят 15-летнего подростка, который за два года наворовал из магазинов и автомобилей более чем на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с марта 2018 по январь 2020 года несовершеннолетний похищал имущество из автомобилей и подсобок магазинов, деньги с телефонов и банковских карт, а также мобильные телефоны и планшеты из специализированных точек продаж.

Следователям также удалось доказать, что юноша обкрадывал людей, распивающих спиртное в разных кафе города и угрожал убийством продавцу одного из магазинов.

Всего следователи установили 20 эпизодов краж чужого имущества на общую сумму более 100 тысяч рублей. Подросток признал вину в содеянном и сейчас его ожидает суд сразу по трем частям ст. 158 УК РФ ("Кража") и ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Во время совершения части преступлений 15-летний бийчанин уже имел административное наказание.