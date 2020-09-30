Строкова: запрет на вывоз необработанной древесины защитит алтайские леса

Депутат Госдумы Елена Строкова рассказала amic.ru, что новость о готовящемся запрете на вывоз из России необработанной древесины крайне актуальна для Алтайского края на фоне ситуации с незаконными рубками деревьев на территории региона.

"Ко мне обращаются жители с просьбой остановить этот беспредел. По их словам, в Алтайском крае, из-за вырубки леса даже климат изменился", — утверждает народная избранница.

Она выразила уверенность, что после изменений в законодательстве обстановка должна стабилизироваться.

"Фракция ЛДПР полностью поддерживает Владимира Владимировича в этой инициативе. Надеюсь, теперь, наконец-то, закончится вырубка реликтового бора нашего красивого, экологически чистого и некогда самого зеленого Алтайского края", — заключила Строкова.

Ранее amic.ru писал, что на совещании по вопросам развития лесного комплекса президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 ввести запрет на вывоз из России необработанной древесины.

Глава государства поручил ужесточить систему контроля за вырубкой леса, транспортировкой и переработкой древесины. Не исключено, что для этих целей в регионах введут должность главного федерального лесного инспектора.