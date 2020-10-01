Небольшие дожди и ветер до 15 м/c. О погоде в Алтайском крае 1 октября

В первый день октября в Алтайском крае ожидаются небольшие дожди с порывистым ветром, сообщают в краевом Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, днем температура достигнет +6...11°С. Местами по востоку небольшие дожди. В утренние часы ожидается туман. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c.

В ночь на 2 октября температура составит от 0°С до +5°С, местами до -5°С. По юго-востоку возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, 3-8 м/c.

Днем в четверг в Барнауле воздух прогреется до +7...9°С. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/c, без порывов. Ночью ожидается похолодание до 0 градусов.