Умер детский писатель и автор "Фунтика" Валерий Шульжик

Утром 30 сентября на 82-м году жизни скончался известный детский писатель и автор мультфильма "Фунтик" Валерий Шульжик, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, поэт умер в одной из московских больниц после инсульта. Он в последнее время практически не вставал с постели.

Валерий Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Сначала он работал матросом на пароходе, а после – театральным электриком. Литературная карьера писателя началась в 1959 году, а первая книга поэта – "Два арбуза" – увидела свет в 1963-м.

Окончил Высшие литературные курсы. Продолжая писать стихи, он попробовал себя в прозе и написал несколько повестей и пьес, по которым регулярно ставят спектакли.