Эксперт ожидает зимний наплыв туристов в Алтайский край

Бывшая глава "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева дала прогноз газете "Известия", что зимой Алтайский край посетит много туристов.

"Горы, метровые снега, прозрачные, преломляющие свет льдины, водопады в виде гигантских замерзших сосулек, голубые озера – такие пейзажи никого не оставят равнодушным, – пояснила Сажаева. – Туристы любят наблюдать за красотой Алтая из панорамных окон арендованных коттеджей, еще большее удовольствие доставляют им прогулки. Много почитателей у Алтая и среди любителей горных лыж".

По ее словам, этому способствуют различные мероприятия на старте зимнего сезона. В частности, много людей посещают "Алтайскую зимовку" с прилетом лебедей на незамерзающие озера. Особой популярностью у туристов пользуется празднование Нового года (Чага-байрам) в традициях коренного алтайского народа, уточнила эксперт.

"Делать сейчас прогнозы не представляется возможным, остается только верить, что туристы активно будут приезжать зимой на Алтай, – уточнила Сажаева. – Основания для позитивных надежд есть: прогнозируемый стиль поведения туристов, которые привыкли к поездкам в зимнем сезоне, льготные перевозки и акция туристического кешбэка".

Ранее amic.ru писал, что 12 февраля бывший замминистра туризма Бурятии Денис Ивлев, покинувший этот пост в начале февраля по причине того, что ему "нужно ехать на родной Алтай", официально назначен директором краевого госучреждения "Туристический центр Алтайского края" ("Алтайтурцентр"). Эту должность с 2013 года занимала Татьяна Сажаева, которая ушла с нее по собственному желанию.