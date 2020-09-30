Такой день. Видеообращение Виктора Томенко и самый культурный город Алтайского края

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 30 сентября. Без коронавируса. Почти.

Губернатор Виктор Томенко в больничной палате записал на видео обращение к жителям региона. Он рассказал о своем состоянии, поблагодарил людей за поддержку и призвал их соблюдать профилактические меры, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.

Четыре человека пострадали в двух вечерних ДТП с мотоциклами в Барнауле. В одном из случаев 17-летний байкер сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадали оба. Во второй ситуации столкнулись автомобиль и мотоцикл. Травмы получили водитель двухколесного транспорта и его пассажир.

В Барнауле в доме по улице Советской Армии, 133а подтопило подвал. Жильцы жаловались на неприятный запах и подозревали, что случился прорыв канализации. Однако прибывшие специалисты никаких повреждений труб не обнаружили. Они выразили мнение, что причиной подтопления стали либо поднявшиеся грунтовые воды, либо просочившаяся через неукрепленный участок отмостка вода.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отказался рассматривать жалобы главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова на вердикт суда, согласно которому ему предстоит провести в изоляторе 10 суток. Административный арест назначили в качестве наказания за вождение без прав.

На озеро Займище в Шипуновском районе вернулись лебеди. Их не было много лет. Для местного населения эти воспоминания стали больше походить на красивую легенду. Однако на днях рабочие, проходящие поздним вечером мимо озера, увидели белые силуэты, в которых сразу признали лебедей.

В Алтайском крае подвели итоги конкурса среди муниципальных образований на лучшую организацию органов местной власти в сфере культуры и искусства. Среди городов лучшим стал Бийск, а в категории районов победителями признали Благовещенский, Егорьевский, Змеиногорский, Каменский, Павловский, Ребрихинский и Третьяковский районы.

Русский немец вернулся в Алтайский край и восстановил парк аттракционов в Яровом. За несколько лет Александр Шнейдер сумел обновить практически весь комплекс – часть аттракционов отремонтировал, другие привез из Германии.