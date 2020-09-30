Среда, 30 Сентябрь, 23:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,78
€ 92,43
6°


1176286 +8481
Обь
125см +16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Такой день. Видеообращение Виктора Томенко и самый культурный город Алтайского края

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 30 сентября
Виктор Томенко / Фото: скриншот из видео

Виктор Томенко / Фото: скриншот из видео

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 30 сентября. Без коронавируса. Почти.

Губернатор Виктор Томенко в больничной палате записал на видео обращение к жителям региона. Он рассказал о своем состоянии, поблагодарил людей за поддержку и призвал их соблюдать профилактические меры, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.

Четыре человека пострадали в двух вечерних ДТП с мотоциклами в Барнауле. В одном из случаев 17-летний байкер сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадали оба. Во второй ситуации столкнулись автомобиль и мотоцикл. Травмы получили водитель двухколесного транспорта и его пассажир.

В Барнауле в доме по улице Советской Армии, 133а подтопило подвал. Жильцы жаловались на неприятный запах и подозревали, что случился прорыв канализации. Однако прибывшие специалисты никаких повреждений труб не обнаружили. Они выразили мнение, что причиной подтопления стали либо поднявшиеся грунтовые воды, либо просочившаяся через неукрепленный участок отмостка вода.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отказался рассматривать жалобы главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова на вердикт суда, согласно которому ему предстоит провести в изоляторе 10 суток. Административный арест назначили в качестве наказания за вождение без прав.

На озеро Займище в Шипуновском районе вернулись лебеди. Их не было много лет. Для местного населения эти воспоминания стали больше походить на красивую легенду. Однако на днях рабочие, проходящие поздним вечером мимо озера, увидели белые силуэты, в которых сразу признали лебедей.

В Алтайском крае подвели итоги конкурса среди муниципальных образований на лучшую организацию органов местной власти в сфере культуры и искусства. Среди городов лучшим стал Бийск, а в категории районов победителями признали Благовещенский, Егорьевский, Змеиногорский, Каменский, Павловский, Ребрихинский и Третьяковский районы.

Русский немец вернулся в Алтайский край и восстановил парк аттракционов в Яровом. За несколько лет Александр Шнейдер сумел обновить практически весь комплекс – часть аттракционов отремонтировал, другие привез из Германии.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:40
Такой день. Видеообращение Виктора Томенко и самый культурный город Алтайского края 0
23:25
Умер детский писатель и автор "Фунтика" Валерий Шульжик 0
23:04
15-летний бийчанин наворовал более чем на 100 тысяч рублей 0
22:44
Четыре человека пострадали в двух ДТП с мотоциклами в Барнауле 0
22:26
Эксперт ожидает зимний наплыв туристов в Алтайский край 0
22:06
В Роспотребнадзоре не исключили введение дополнительных ограничений из-за COVID-19 0
21:47
В Алтайском крае директора ЧОП оштрафовали за наем двух бывших полицейских 0
21:23
В Росгидромете назвали сроки окончания магнитной бури на Земле 0
21:05
Строкова: запрет на вывоз необработанной древесины защитит алтайские леса 1
20:46
Пропавшего в Барнауле подростка нашли живым 0
20:28
Бессмысленная наценка. Производители пива выступили против маркировки алкоголя 0
20:04
Глава Алтайского края записал видеообращение из больничной палаты 5
19:40
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 185 0
19:23
Новоалтайские депутаты обсудят перепрофилирование "семиэтажки" 0
19:00
Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек 1
18:45
В АКЗС заочно поддержали избранных на дополнительных выборах депутатов 0
18:27
Пропавших в Горном Алтае подростков искали пять дней 0
18:07
Суд отклонил все жалобы главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова 6
17:51
Лебеди вернулись на алтайское озеро, ставшее памятником природы 0
17:39
"Выпивали и громко пели". Новосибирский турист пожаловался на фестиваль в Алтайском крае 3
17:27
В Роспотребнадзоре оценили возможность новых ограничений из-за COVID-19 0
17:15
Случайности не случайны. Студентам помогут разобраться в теории вероятности 0
17:02
Попытка интересная, но без шансов. Как депутаты "бунтуют" против главы Алтая 1
16:54
Порывов не обнаружено. Специалисты осмотрели подтопленный подвал в доме на Советской Армии 0
16:41
Путин потребовал запретить "бесконтрольный" вывоз древесины из России 21
16:29
В Барнауле пропал 14-летний подросток 0
16:15
"Мы все немного успокоились". В Алтайском крае растет число тяжелых пациентов с COVID 9
16:03
"Ростелеком" стал партнером международного форума в АлтГУ 0
15:55
Горбачев рассказал, каким был бы мир, если бы СССР не распался 20
15:44
В Алтайском крае определили самые "культурные" города и районы 1
15:31
В Госдуме поддержали идею введения ипотечных каникул для самозанятых и ИП 1
15:20
Правила жизни Искателей. Путешественник о том, как почувствовать энергию Алтая 6
15:08
Русский немец вернулся в Алтайский край и восстановил парк аттракционов в Яровом 4
14:54
Почти 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
14:40
Российская порноактриса Лола Тейлор заявила о групповом изнасиловании во время отпуска 33
14:28
"Мало кому понравится". В Барнауле подвал многоэтажки затопило стоками канализации 5
14:14
У кого вырастут зарплаты с 1 октября 2020 года? 20
14:02
Интернета много не бывает. Что делает Tele2 для расширения покрытия в Алтайском крае 1
13:54
Надземный переход в Екатеринбурге рухнул на грузовик и задавил водителя 3
13:42
Как журналисты amic.ru спасали белочку из фонтана. Видео для хорошего настроения 19
13:30
Крупнейший на Алтае производитель силикатного кирпича присоединился к нацпроекту 0
13:17
В алтайском селе выпускники школы получают по 50 тысяч рублей за отличную учебу 5
13:03
Поддержали и хватит. Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2020 года? 4
12:52
День мурлыканья и потягивания. Беззаботные коты, которым не надо идти на работу 5
12:44
Очередной автомобилист не заметил трамвай на улице Анатолия в Барнауле 19
12:32
"Наш долг, наша работа". В АГМУ объяснили "принудительную" работу студентов в больницах 47
12:15
Эксперты предложили продлить кредитные каникулы для россиян 0
12:04
В Барнауле молодежь будет искать наркодилера 8
11:57
В Москве продлили домашний и удаленный режимы 2
11:45
Роскошная и неповторимая: лучшие фото Моники Беллуччи 20
11:30
В Барнауле кроссовер сбил ребенка на пешеходном переходе 14
11:16
Колесо истории. Как появился парк "Барнаульская крепость" и при чем тут герцог 9
11:02
Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 19
10:56
Почти 60 нелегальных свалок ликвидируют в Барнауле 6
10:45
В Алтайском крае 16 медработникам поставили прививку от коронавируса 11
10:31
Российским компаниям посоветовали отказаться от корпоративов 0
10:17
Заморозки до -5 и мокрый снег придут в Алтайский край 7
10:05
Процент еще ниже. Эксперты АТБ рассказали о выгодной ипотеке 0
09:55
"Попытка политизации". В МИД РФ прокомментировали визит Меркель к Навальному 37
09:44
В Барнауле продолжают дезинфекцию общественного транспорта 4
09:31
Треть автозаправок в России может закрыться из-за новых ГОСТов 9
09:17
Профсоюзы призвали правительство отменить накопительную часть пенсии 15
09:05
Барнаульцы пожаловались на разбитую дорогу, которую все никак не отремонтируют 2
08:57
В Республике Алтай выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:46
У моего партнера ВИЧ. Что делать? 12

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.