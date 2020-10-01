Рэпер Баста похудел на 16 килограммов

Фото: instagram.com/bastaakanoggano

40-летний рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, на карантине не терял времени даром и занимался собой. В итоге артист скинул 16 килограммов, что хорошо видно невооруженным глазом.

"-16 кг))) Весил 122. Сейчас 106))). Это только начало", – подписал фото Вакуленко.

За какой срок он похудел, рэпер не уточняет.

Ранее amic.ru писал о пенсионере, который скинул почти 10 килограммов за одну лишь пробежку. Перед стартом Багама Айгубов из Дагестана весил 88 кг, а после окончания забега – 78,7 кг. Мужчина бежал пять часов. Все происходящее фиксировали на видео, чтобы отправить материал для включения в Книгу рекордов Гиннесса.