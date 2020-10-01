СГК: отопление дали по всему Барнаулу

Фото: пресс-служба СКГ Барнаул / t.me/sgk_barnaul

В Барнауле подключили к отоплению все социальные учреждения и жилые дома в контуре обслуживания СГК, сообщает пресс-служба компании.

По данным мэрии на 1 октября, тепло появилось в 2987 многоквартирных домах, к нему также подключены все 186 детсадов, 39 учреждений допобразования и 93 школы. Без отопления пока остаются пять из 140 медучреждений.

Отопительный сезон в столице края начался 22 сентября. В горадминистрации также напомнили, что в случае проблем с подачей ресурса следует обращаться в управляющую компанию, ТСЖ, диспетчерскую службу СГК или на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях.