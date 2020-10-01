Российские самолеты-амфибии напугали жителей Турции

Маневры пилотов российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС вызвали беспокойство у населения Антальи, сообщает турецкая газета Milliyet.
В ходе тушения одного из пожаров самолеты пролетели над городом, и чтобы наблюдать это зрелище многие турки вышли на балконы.
Когда российские самолеты были над городом, у некоторых из наблюдателей возникли панические настроения – им показалось, что Бе-200ЧС летели слишком близко к жилым домам.
В связи с этим Турция потребовала от российской стороны объяснить, в чем необходимость такого маневра.
Напомним, в июле два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.
Комментарии
Напомним, в июле два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.
Значит сибирские пожары тушить нецелесообразно, а лесочки Ударовспинии всегда пожалуйста. Обожаю российских понторезов.
Вы как тушите?!Вы как тушите-то?!Разве так тушат?!
Где месный с репликой:"Зла не хватает на эти российские самолёты"
Как это наверное дико для казённых российских ведомств, когда частные граждане на них жалуются и жалобы эти не игнорируются.
Это конечно беспредел - пожаров в РФ нет поэтому помогаем в тушении пожаров стране НАТО!!!
А что,тушить пожары самолётами в Турции прекратили по жалобам местных граждан?
"Главное управление лесного хозяйства Турции потребовало объяснений от экипажей российский самолетов-амфибий, арендованных для тушения лесных пожаров в одной из турецких провинций. По данным турецкого издания «Мюллиет», вечером 28-го сентября выполнялись полеты в районе Антальи. Самолеты оказались очень близко к жилым домам и напугали местных жителей.
Два самолета-амфибии прибыли в Турцию в середине июня. В течение четырех месяцев они должны находится на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума".
Если это не частные самолеты, то хотелось бы узнать преступника, отдавшего в аренду
имущество, которое жизненно необходимо РФ - горят леса и села, гибнут в пожарах люди...
1.10.2020 12:49
Аборигену
Попробуй ещё раз, только не торопись, подумай.
Турция потребовала от российской стороны объяснить, в чем необходимость такого маневра
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Самолёты тушат пожары.Они при полёте совершает различные манёвры.Если некоторым гражданам такое не нравится,самолёты могут вернуться в место дислокации,а граждане турки пусть пожары ветками тушат.
13:31
- гость -
Если некоторым гражданам такое не нравится,самолёты могут вернуться в место дислокации
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Не могут. Понты на мировой арене дороже денег. Рыссияне за всё уплатят.
Ветками тушить-то намного тише будет.
А объявление санкций вы не считаете понтами на мировой арене?! ))Санкции,которые приносят обоюдный вред )
13:38
- гость -
А объявление санкций вы не считаете понтами на мировой арене?! ))Санкции,которые приносят обоюдный вред )
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Не смешите, санкции только на пользу, импортозамещение и всё такое. Кому они приносят обоюдный вред?
Вот НИ-ФИ-ГА не понял из этой статьи. Ибо за таким изложением могут скрываться самые разные события.
1. Российские лётчики действительно нарушили какие-то условия.
2. О*еневшие турки с каких-то *енов требуют от лётчиков объяснить, почему другие турки на балконах взволновались. При том, что успокоение балконных турков - забота властей.
3. Турецкое издание врёт в ответ на волнения балконных турков. Мол, всё в порядке, щас мы российским лётчикам а-та-та сделаем, но никто никого ни о чём не спрашивает. Хотя все вопросы к турецким властям, которые россиян наняли и организовали их работу.
4. Вообще не было никаких волнений на балконах, а газетёнке нужно о чём-то писать.