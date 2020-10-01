Российские самолеты-амфибии напугали жителей Турции

Маневры пилотов российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС вызвали беспокойство у населения Антальи, сообщает турецкая газета Milliyet.

В ходе тушения одного из пожаров самолеты пролетели над городом, и чтобы наблюдать это зрелище многие турки вышли на балконы.

Когда российские самолеты были над городом, у некоторых из наблюдателей возникли панические настроения – им показалось, что Бе-200ЧС летели слишком близко к жилым домам.

В связи с этим Турция потребовала от российской стороны объяснить, в чем необходимость такого маневра.

Напомним, в июле два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.