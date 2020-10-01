Житель Алтайского края украл удобрения и гербициды на миллион рублей

В Поспелихинском районе полицейские задержали 42-летнего местного жителя, которого подозревают в краже гербицидов и удобрений, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

По информации ведомства, ночью злоумышленник сорвал замок с гаража сельхозпредприятия и угнал оттуда грузовик ЗИЛ с удобрениями. Автомобиль он продал в соседнюю деревню, а сам, чтобы избежать подозрений, переехал в другой населенный пункт. Тогда ущерб составил 282 тысячи рублей.

"Позднее злоумышленник приехал в гости к своему знакомому, с которым они ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, и очередную кражу совершили уже вдвоем. Злоумышленники заметили на территории сельхозпредприятия 100 канистр с гербицидами, которые они похитили и вывезли под покровом ночи на собственном автомобиле в соседнее село и продали знакомому", – рассказали в полиции, отметив, что на этот раз ущерб составил почти 800 тысяч рублей.

В общей сложности сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. Против злоумышленников полицейские возбудили уголовные дела. Те, в свою очередь, признали вину в полном объеме.