Настасья Самбурская предстала перед подписчиками своей страницы в Instagram в новом образе. 33-летняя актриса повторила образ Анджелины Джоли из фильмов о расхитительнице гробниц Ларе Крофт.Так, 33-летняя Самбурская сделала фотографию в стиле опасной и сексуальной героини и опубликовала ее в своем микроблоге.

На снимке звезда сериала "Универ" предстала в белой обтягивающей майке без лифа и джинсовых шортах, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Дополнила образ кобура, а в руках Самбурская держит пистолет.

"Расхитительница грИбниц. Опят поблизости не видели?" — подписала фото актриса.

Подписчики по достоинству оценили вид Самбурской. "Великолепное сходство", "Настя – Анджелина вылитая, даже круче!", "Самбурджоли", "Расхитительница грибниц и радость для мужских лиц!" — написали фанаты.