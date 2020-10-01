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Настасья Самбурская в майке на голое тело предстала в образе Лары Крофт

, ИА "Амител"
Актриса назвала себя "расхитительницей грибниц"
Фото: graziamagazine.ru

Фото: graziamagazine.ru

Настасья Самбурская предстала перед подписчиками своей страницы в Instagram в новом образе. 33-летняя актриса повторила образ Анджелины Джоли из фильмов о расхитительнице гробниц Ларе Крофт.Так, 33-летняя Самбурская сделала фотографию в стиле опасной и сексуальной героини и опубликовала ее в своем микроблоге.

На снимке звезда сериала "Универ" предстала в белой обтягивающей майке без лифа и джинсовых шортах, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Дополнила образ кобура, а в руках Самбурская держит пистолет.

"Расхитительница грИбниц. Опят поблизости не видели?" — подписала фото актриса.

Подписчики по достоинству оценили вид Самбурской. "Великолепное сходство", "Настя – Анджелина вылитая, даже круче!", "Самбурджоли", "Расхитительница грибниц и радость для мужских лиц!" — написали фанаты.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

1.10.2020 13:55
- гость -

И чё?

1.10.2020 13:59
гость

кто такая Лара Крофт и самубрская?

1.10.2020 14:02
Друк

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