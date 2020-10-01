Специалист объяснил опасность спутанных проводов

Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода способны повредить технику, стать причиной короткого замыкания или травмировать владельца, заявил в интервью агентству "Прайм" технический эксперт АНО центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.

"Современная электроника крайне чувствительна к потере контакта с электрической сетью или с другим устройством, поэтому нарушение контакта в проводах может привести к полному или частичному выходу техники из строя", – сказал он.

Специалист также посоветовал следить за тем, чтобы провода не имели заломов и не пересекались между собой. Если шнур слишком длинный, если следует скрутить и скрепить нитками. Соблюдая эти простые правила, техникой будет удобнее пользоваться, она дольше прослужит и станет более безопасной.

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