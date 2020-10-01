Водитель иномарки сбил двух женщин на Чуйском тракте

Водитель автомобиля Mazda 3 сбил двух пешеходов на 892-м километре Чуйского тракта, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. ДТП произошло 30 сентября около 19:45 на территории Кош-Агачского района.

Пострадали две 36-летние женщины. Их доставили в медучреждение. Одной из них потребовалась госпитализация.

"В ходе разбирательства предварительно установлено, что сельчанки перебегали проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством, вне пешеходного перехода, – уточнили в полиции. – Кроме того, обе женщины были с признаками алкогольного опьянения".

В отличие от пострадавших, автолюбитель был трезв. Это подтвердили результаты медосвидетельствания. По факту инцидента правоохранительные органы проводят административное расследование.