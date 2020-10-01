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Новости

Известный диетолог Елена Майбородина скончалась в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам знакомых, врач была заражена коронавирусом
Елена Майбородина / Фото: instagram.com/ksenia_roshell

Елена Майбородина / Фото: instagram.com/ksenia_roshell

В Барнауле умерла врач-диетолог, терапевт высшей категории Елена Майбородина. Об этом на своей странице в Instagram сообщила ее дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.09 моя жизнь разделилась на до и после .... Моего ангела больше нет ..... До сих пор в ушах стоит сухое "приедьте , заберите ТЕЛО".....раскатистым эхом, звонко бьет по всем точкам в организме .... Теперь я знаю где душа .. и как сильно она может болеть ... Внутри глухо и сыро ... и безумно одиноко ... От сумасшествия спасает семья .. Мозг не в состоянии найти ответы за что , почему , как так ... говорят небо забирает лучших .. Так лучше бы оставило ... Прошу адекватно отнестись , понять и оставить мне право на прощание и поминание , в узком кругу семьи . Я не смогу . Я просто сойду с ума ....

Публикация от Ксения (@ksenia_roshell)

Как рассказали amic.ru знакомые Майбородиной, у женщины был коронавирус.

По данным на 1 октября, коронавирусом в Алтайском крае заразился 13 921 человек. Скончались 493 пациента.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

1.10.2020 17:53
Уаба баба баб

это кто?

был

1.10.2020 19:10
Уабе

Чёрным по белому написано кто это был

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