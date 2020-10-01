Известный диетолог Елена Майбородина скончалась в Барнауле

В Барнауле умерла врач-диетолог, терапевт высшей категории Елена Майбородина. Об этом на своей странице в Instagram сообщила ее дочь.

Как рассказали amic.ru знакомые Майбородиной, у женщины был коронавирус.

По данным на 1 октября, коронавирусом в Алтайском крае заразился 13 921 человек. Скончались 493 пациента.