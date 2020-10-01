Известный диетолог Елена Майбородина скончалась в Барнауле

В Барнауле умерла врач-диетолог, терапевт высшей категории Елена Майбородина. Об этом на своей странице в Instagram сообщила ее дочь.
30.09 моя жизнь разделилась на до и после .... Моего ангела больше нет ..... До сих пор в ушах стоит сухое "приедьте , заберите ТЕЛО".....раскатистым эхом, звонко бьет по всем точкам в организме .... Теперь я знаю где душа .. и как сильно она может болеть ... Внутри глухо и сыро ... и безумно одиноко ... От сумасшествия спасает семья .. Мозг не в состоянии найти ответы за что , почему , как так ... говорят небо забирает лучших .. Так лучше бы оставило ... Прошу адекватно отнестись , понять и оставить мне право на прощание и поминание , в узком кругу семьи . Я не смогу . Я просто сойду с ума ....
Как рассказали amic.ru знакомые Майбородиной, у женщины был коронавирус.
По данным на 1 октября, коронавирусом в Алтайском крае заразился 13 921 человек. Скончались 493 пациента.
Комментарии
это кто?
был
Чёрным по белому написано кто это был