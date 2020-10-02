ОСАГО за час. Как получить электронный полис от "Тинькофф"

Страховку ОСАГО теперь можно оформить в электронном виде. Для этого достаточно рассчитать стоимость на сайте, заполнить форму и оплатить. В "Тинькофф Страховании" вы получите полис в течение часа после подачи заявки. Готовый е-ОСАГО отправят на электронную почту. Что такое е-ОСАГО?

Приставка "e" означает электронную версию полиса. В остальном – это такой же документ, гарантирующий страховые выплаты в случае ДТП. В "Тинькофф" заявку на него оформляют онлайн. В течение часа после оплаты на электронную почту клиента приходит готовый полис.

В случае остановки машины ГИБДД автовладельцу достаточно сказать номер своей страховки, чтобы ее наличие смогли проверить по общим базам данных.

Как получить выплаты по ОСАГО?

Страховка необходима, чтобы покрыть ущерб, полученный в случае ДТП. Эксперты "Тинькофф Страхования" пояснили, что в случае возникновения страхового случая действовать нужно по определенному алгоритму:

оценить примерный ущерб и сфотографировать автомобиль так, чтобы было видно номера и повреждения;

подготовить все документы, относящиеся к ДТП (извещение, протокол ГИБДД, акт освидетельствования, ПТС, право собственности);

перейти на официальный сайт страховой компании "Тинькофф ОСАГО";

заполнить форму "Заявить о страховом случае";

ждать решения;

получить компенсационную выплату.

В "Тинькофф Страховании" вопрос решают не более семи дней. После этого средства поступают на карту страхователя.

АО "Тинькофф Банк", официальный сайт, лицензия ЦБ РФ № 2673. Услуги страхования оказывает АО "Тинькофф Страхование", Москва, ОГРН 1027739031540, а также партнеры ООО "Сравни.ру".