Мишустин потребовал от министров внимательно относиться к высказываниям

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал членов кабмина внимательно относиться к публичным высказываниям и избегать двусмысленности в словах, поскольку это может негативно отразиться на котировках акций компаний и нанести ущерб экономике страны.

"Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям. На каждом из нас — серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами", — сказал премьер на заседании правительства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал высказывание Алексея Навального, который обвинил президента Владимира Путина в своем отравлении. Парламентарий отметил, что делать подобные заявления может только непорядочный человек.