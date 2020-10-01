Правнук расстрелянного "врага народа" отсудил его личное дело у алтайской ФСБ

Житель Кемерова Александр Котенков через суд добился дела своего расстрелянного при Сталине прадеда Ивана Гудкова у УФСБ России по Алтайскому краю. Это первый прецедент в РФ, когда суд обязал ФСБ выдать дело репрессированного, но не реабилитированного человека, сообщает "Коммерсант".

В беседе с журналистами кемеровчанин рассказал, что в 1920-е годы его родственники по линии матери проживали в селе Коробейниково Алтайского края. Это была семья из 12 человек, возглавлял которую его прадед Иван Гудков.

"В начале 1920-х, когда был период нэпа, он взял крупный заем в банке, нанял работников. А потом власть стала требовать зерно, и в Алтайском крае начались крестьянские восстания, в которые попал прадед", — сообщил Александр Котенков.

В марте 1930 года повстанцы освободили в селе Усть-Пристань 90 арестованных кулаков и через Коробейниково отправились в Горный Алтай. Но к концу месяца большевики подавили бунт, а в апреле приступили к расстрелам. Ивана Гудкова, осужденного как "врага народа" по статье 58-2 УК РСФСР "Вооруженное восстание против советской власти", также приговорили к смертной казни.

В 1931 году его раскулачили посмертно, а семью выслали за 600 километров в село Нарым Томской области.

"Позже семья была реабилитирована, даже прадед, но как кулак, а не как враг народа. Я хочу его полностью реабилитировать. Я еще даже не знаю, за что он был обвинен по 58-й статье. Когда получу дело, то смогу обжаловать отказ в реабилитации", — поведал Котенков.

Мужчина обратился за материалами дела предка в УФСБ по Алтайскому краю, но там лишь сослались на пункт 5 "Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в госархивах и архивах госорганов РФ, прекращенным уголовным и административным делам в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочным делам".

Ситуация сдвинулась в июле 2019 года, когда Верховный суд потребовал от ГУ МВД ознакомить актера Георгия Шахета с материалами уголовного дела его деда. С этого момента суды начали содействовать родственникам репрессированных, но только по искам к МВД.

Представители алтайской УФСБ на судебном процессе по-прежнему ссылались на пятый пункт положения. При этом истец указывал, что этот пункт не регулирует доступ к делам нереабилитированных, а федеральный закон "Об архивном деле" позволяет всем знакомиться с делами, с момента создания которых прошло более 75 лет.

В результате судья удовлетворил требование Котенкова и обязал краевое УФСБ предоставить ему личное дело прадеда. И хоть решение еще не вступило в силу и ведомство может его обжаловать, юрист международного общества "Мемориал" Марина Агальцова отметила, что "решение по иску господина Котенкова стало первой победой".

По подсчетам экспертов, число до сих пор не реабилитированных жертв советских репрессий составляет сотни тысяч человек.