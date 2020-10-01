Минздрав рекомендовал отнести три препарата от COVID-19 к жизненно важным

Комиссия Министерства здравоохранения рекомендовала кабмину включить три препарата от COVID-19 на основе фавипиравира в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

Речь идет о препаратах "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир". Ожидается, что этот вопрос рассмотрят в правительстве в ближайшее время, уточнил чиновник.

Кузнецов также упомянул, что лекарства выдают бесплатно тем пациентам, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно. Деньги на это выделяют из региональных бюджетов.

По последним данным, в России за период пандемии выявили 1 185 231 заболевшего коронавирусом и 20 891 летальный случай.