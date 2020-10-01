Ефремов выплатил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП

Актер Михаил Ефремов выплатил 800 тысяч рублей морального ущерба старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы потерпевшего, в свою очередь, отметил, что артист выплатил только часть требуемой суммы, назначенной судом.

8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября суд назначил ему восемь лет колонии общего режима. Старший сын погибшего просил с артиста 7,5 миллиона рублей, но суд взыскал с Ефремова только 800 тысяч рублей.