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Осенние социальные ярмарки пройдут в Барнауле 3 октября

, ИА "Амител"
Торговые площадки откроют во всех районах города
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В субботу, 3 октября, в краевой столице состоятся осенние социальные продовольственные ярмарки, сообщает пресс-центр мэрии. 

На площадках будет представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Алтайского края. Жители и гости города смогут купить по приемлемой цене овощи, фрукты, колбасы, мясо, рыбу, полуфабрикаты, масло, муку, сахар, яйца и кондитерские изделия.

"Ярмарочная торговля будет осуществляться с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции, – подчеркнули в городской администрации. – Обязательным условием для покупателей является наличие маски, нарушители масочного режима обслуживаться не будут".

Мероприятие пройдет на восьми ярмарочных площадках Барнаула с 10:00 до 14:00 во всех районах Барнаула: Железнодорожном, Индустриальном, Ленинском, Октябрьском и Центральном.

Они будут расположены по адресам: пр. Красноармейский, 36 и 131, пр. Ленина, 71 и 152; ул. Германа Титова, 9, ул. Новосибирская, 16В, ул. Чайковского, 21 и пл. Народная.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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