Виктория Лопырева выложила горячее фото в прозрачном белье

Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева порадовала подписчиков в Instagram фотографией в откровенном наряде.

Сейчас 37-летняя ведущая отдыхает в Турции. Пару дней назад она выложила фото во время плавания на яхте. Представ в дерзком белом купальнике, который имеет прозрачные вставки, Виктория сразу же завоевала сотни теплых комментариев.

"Сексуально и совсем не пошло. Вот как так можно?", "Идеал женственности", "Кайфовая", "Загорелое тело и белый наряд смотрятся потрясающе", "Какой плоский животик!", "Купальник – класс!", "Фигура – топ!", "Эстетика на высоте", — пишут подписчики, восхитившиеся формами и нарядом телеведущей.