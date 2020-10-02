Врачи назвали незаметные симптомы поражения легких коронавирусом

Медики назвали симптомы поражения легких при коронавирусной инфекции, которые зачастую остаются незаметными, но в дальнейшем грозят людям серьезными проблемами со здоровьем, сообщает "МедикФорум".

Их игнорирование может осложнить дальнейшее лечение болезни, спровоцировать тяжелые нарушения и последствия.

По словам врача-пульмонолога Сергея Пурясева, один из таких сигналов – одышка. Если она стала усиливаться после физической нагрузки, чего раньше не наблюдалось, следует забить тревогу. Другой симптом – дискомфорт и боли в грудной клетке, ограничение вдоха.

Пурясев обратил, что если симптомы не прогрессируют, то не стоит начинать принимать антибиотики и делать компьютерную томографию.

Бить тревогу стоит, если на протяжении нескольких дней симптомы усиливаются, а также ощущается лихорадка, предупреждает врач Наталья Латыпова.