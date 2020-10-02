ВОЗ больше не считает коронавирус сезонным заболеванием

Всемирная организация здравоохранения отказалась считать коронавирус сезонным заболеванием, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Когда мы говорим о волнах (вируса), мы подразумеваем сезонность, как у гриппа, сезонность которого выражается в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. Мы ещё не видим сезонности в этом вирусе", — сказала она во время онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Эксперт добавила, что коронавирус циркулирует во всех условиях, климате и регионах. При этом распространение вируса можно взять под контроль с помощью ограничительных мер.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 34 млн выявленных случаев COVID-19 и свыше 1 млн смертей. Больше всего заболевших в США (7,2 млн человек), Индии (6,3 млн), Бразилии (4,8 млн) и России (1,1 млн).

Ранее американские ученые заявили, что коронавирус оказался смертоноснее пандемии испанского гриппа. С выводами зарубежных коллег согласились и российские эксперты, но с некоторыми оговорками.