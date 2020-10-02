Памятник Гарри Поттеру установили в центре Лондона

В центре Лондона на площади Лестер-сквер установили бронзовый памятник Гарри Поттеру – персонажу серии книг писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает агентство Press Association.

Скульптуру создал поляк Анджей Шимчик. Он запечатлел момент из первого фильма о волшебнике "Гарри Поттер и Философский камень", где ученик Хогвартса играет в квиддич, сидя на метле.

Шимчику удалось узнаваемо передать черты актера Даниэла Рэдклифа, который сыграл роль Гарри Поттера.

Ранее amic.ru писал, что картина "Гарри Поттер и Философский камень" 2001 года после перезапуска собрала в прокате 1 млрд долларов. Это вторая картина из франшизы, которая смогла преодолеть отметку в миллиард. В 2011 году "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" собрал в прокате 1,34 млрд долларов.