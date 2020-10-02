Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список

Европейский союз с 2 октября вводит санкции для нескольких десятков белорусских чиновников. Александра Лукашенко в этом списке нет, пишет РИА "Новости".
В черный список попадут около 40 человек, которые, по мнению еврокомиссии, причастны к подтасовке результатов выборов. Но Лукашенко среди них нет. Его отсутствие в санкционном листе объяснил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", – сказал он.
Ранее между Макроном и Лукашенко произошел занимательный диалог, где последний назвал себя опытным политиком, а своего оппонента – незрелым.
Комментарии
Молодец батька.
Ну и хитрый взгляд у этого Лукашенко, одним словом-хохол!
Ну вот,теперь белорусские главы избирательных комиссий и директора школ не смогут поехать в европку на скульптуры потаращиться и в Вене оперу послушать.Печально.Очень печально что в европарламенте заседают Д,Б.
«Развитая капиталистическая система породила мир спекуляции, создание фиктивных богатств и ценностей, не имеющих ничего общего с реальным производством, и сказочные личные состояния, некоторые из которых превосходят ВВП десятков бедных стран. Излишне добавлять к этому грабеж и растрату природных мировых ресурсов, а также жалкую жизнь миллиардов людей. Эта система ничего не обещает человечеству и не нужна ни для чего, кроме самоуничтожения….» Ф. Кастро
2.10.2020 10:07
- гость -
"Мы не вправе небрежно отбросить социализм в сторону, мы должны опровергать его, если хотим спасти мир от варварства» Людвиг фон Мизес
На Макрона пусть санкции вводят: тысячи сожженых машин, желтые жилеты протестуют уже более года.
Пусть власть оппозиции отдаст