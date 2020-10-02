Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список

Европейский союз с 2 октября вводит санкции для нескольких десятков белорусских чиновников. Александра Лукашенко в этом списке нет, пишет РИА "Новости".

В черный список попадут около 40 человек, которые, по мнению еврокомиссии, причастны к подтасовке результатов выборов. Но Лукашенко среди них нет. Его отсутствие в санкционном листе объяснил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", – сказал он.

Ранее между Макроном и Лукашенко произошел занимательный диалог, где последний назвал себя опытным политиком, а своего оппонента – незрелым.