Три новых финалиста. Организаторы конкурса "Главная кошка" подвели итоги недели

Феликс, Пушистик и Кекс стали финалистами этой недели в конкурсе "Главная кошка города". Они будут бороться за главный приз – годовой запас корма.

Феликс (Горно-Алтайск)

Пушистик (Бийск)

Кекс (Барнаул)

"Радио Дача" до сих пор принимает заявки на конкурс. Каждый владелец кошки или кота может принять участие в нем, загрузив фотографию своего питомца на сайт.

Напоминаем, претендентов на финал выбирают каждую пятницу до 23 октября 2020 года. Далее будет голосование среди финалистов и награждение.

Генеральный партнер конкурса в Барнауле: ООО "Евростиль", сеть оптик "Евростиль".

Партнеры: сеть ветеринарных аптек "Зоомир", интернет-зоомагазин "Котофей".



Генеральный партнер конкурса в Бийске: ООО "Бийский Рыбозавод".

Партнеры: торговая компания "Терем", компания "Волчихинские напитки", клиника микрохирургии глаза "Евростиль", сеть ветеринарных аптек "Зоомир".

Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске: ООО "Зоомир".

Партнеры: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", портал "Новости Горного Алтая".

"Радио Дача Бийск": 107,8 FM, программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00,

тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.

"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM, программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00,

тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.

"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM