Три новых финалиста. Организаторы конкурса "Главная кошка" подвели итоги недели

Феликс, Пушистик и Кекс стали финалистами этой недели в конкурсе "Главная кошка города". Они будут бороться за главный приз – годовой запас корма.
Феликс (Горно-Алтайск)
Пушистик (Бийск)
Кекс (Барнаул)
"Радио Дача" до сих пор принимает заявки на конкурс. Каждый владелец кошки или кота может принять участие в нем, загрузив фотографию своего питомца на сайт.
Напоминаем, претендентов на финал выбирают каждую пятницу до 23 октября 2020 года. Далее будет голосование среди финалистов и награждение.
Генеральный партнер конкурса в Барнауле: ООО "Евростиль", сеть оптик "Евростиль".
Партнеры: сеть ветеринарных аптек "Зоомир", интернет-зоомагазин "Котофей".
Генеральный партнер конкурса в Бийске: ООО "Бийский Рыбозавод".
Партнеры: торговая компания "Терем", компания "Волчихинские напитки", клиника микрохирургии глаза "Евростиль", сеть ветеринарных аптек "Зоомир".
Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске: ООО "Зоомир".
Партнеры: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", портал "Новости Горного Алтая".
"Радио Дача Бийск": 107,8 FM, программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00,
тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.
"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM, программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00,
тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.
"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM
Комментарии
плюшевый член.... красиво написано!
Кексик славный котик!
интересно кто же победит? Кексик - боец!
Котик без двух лап - это конечно жалость. Очень трогательный малыш
Милашные котики!