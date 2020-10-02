Странностей в этой смерти хватало. Последний день Василия Шукшина

46 лет назад не стало писателя, артиста и режиссера Василия Шукшина. Он скончался на борту теплохода "Дунай". Талантливый актер ушел в самом расцвете сил: за несколько месяцев до гибели ему исполнилось 45. У Шукшина было много творческих планов, осуществить которые он не успел. Исследователи творчества Василия Макаровича говорят, что он не реализовал свой потенциал и наполовину. По закону жанра жизнь Шукшина оборвалась как бы на полуслове.

История с гибелью писателя до сих пор вызывает вопросы, на которые сложно ответить. Близкие и друзья Шукшина считают, что его убили, но большинство (в том числе и ученые-шукшиноведы) согласны с официальной версией: инфаркт миокарда из-за острой сердечной недостаточности.

Обстоятельства смерти Шукшина действительно противоречивы. Кто-то распространил слух, что к гибели актера причастен КГБ и это было связано с работой над фильмом о Степане Разине. Появились версии об отравленном кофе и о газе, который пустили в каюту. Однако специалисты считают все это обычной мистификацией.

Разбудить друга уже не смог

Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года во время съемок фильма Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину". Киногруппа отправилась в Волгоградскую область – в станицу Клетскую еще в мае. К началу октября Василий Шукшин, сыгравший Петра Лопахина, практически закончил участие в съемках. Василий Макарович собирался вернуться домой в Москву 4 октября. Но не успел.

Накануне трагедии на съемочной площадке фильма "Они сражались за Родину" все были в хорошем настроении. Работа над лентой постепенно подходила к концу. По воспоминаниям актера Георгия Буркова (сыграл в фильме рядового Александра Копытовского, – прим. ред.) вечером они с Шукшиным посмотрели хоккейный матч СССР – Канада, а потом разошлись по каютам на теплоходе "Дунай". Перед этим они договорились, что утром Бурков разбудит Шукшина.

Георгию не спалось, в четыре утра он вышел на палубу. По воспоминаниям актера, в коридоре он столкнулся с Шукшиным: тот стонал, держась за грудь, и попросил у приятеля что-нибудь от сердца, так как валидол, по словам Василия Макаровича, не помогал.

"Валидол не помогает, нет ли чего покрепче?" – спросил у друга Шукшин. По стечению обстоятельств, в тот вечер на теплоходе не оказалось фельдшера: она отпросилась на свадьбу. Бурков нашел капли Зеленина (лекарство, которое применяют при неврозах сердца), дал их другу и отправился спать.

Утром Шукшина ждали, чтобы доснять небольшие заключительные сцены. Но актер не выходил из каюты. Наконец, около 11 часов к нему зашли. Шукшин лежал на спине и не шевелился.

Бурков об этом моменте рассказывал очень противоречиво. Сначала он говорил, что приоткрыл дверь каюты, увидел, как Шукшин спит, и решил не трогать приятеля. А через некоторое время, встретившись с актером Николаем Губенко, Бурков попросил того разбудить Василия Шукшина.

Тем не менее Бурков также направился в каюту. Именно он потрогал пульс у Шукшина и понял, что Василий Макарович мертв. Официальная причина смерти – по версии врачей – острая сердечная недостаточность.

Семь лет не притрагивался к спиртному

Шукшин ушел из жизни настолько неожиданно для всех, особенно для родственников, друзей и почитателей таланта, что версия о насильственной смерти появилась как бы сама собой. В его кончину от естественных причин было сложно поверить. Именно поэтому официальная версия многим показалась неправдивой.

К тому же ближайшее окружение Шукшина знало, что с сердцем у него все было в порядке. Перед съемками у Бондарчука Шукшина обследовали в кремлевской больнице и никаких проблем с "мотором" не нашли. Однако несколько месяцев изнурительных съемок, работа с документами по ночам практически без сна, пристрастие к кофе – все это могло вымотать писателя, ведь он работал фактически на износ, считает известный шукшиновед Виктор Горн.

Оператор Анатолий Заболоцкий, долгие годы проработавший с Шукшиным, вспоминал: "Перед глазами справка – заключение о смерти, где против типографской "Причина смерти" от руки было написано: сердечная недостаточность".

А между тем, по словам Заболоцкого, врачи говорили Шукшину, рассматривая его кардиограммы: "Сердце у тебя – слава богу, кофе пока пей, а курить лучше бросай".

Оператор и близкий друг Василия Макаровича обратил внимание еще на одну нестыковку: "Все годы, сколько я знал Макарыча, он страдал язвой желудка. Доведет себя до сильной худобы, лицо землистое, и валится на месяц в больницу. В заключении о смерти – сердечная недостаточность, а язвы желудка нет. Вот это насторожило и тогда, и сейчас туманно".

Поскольку официальная версия смерти актера не прижилась в народе, пошли слухи: говорили, что Шукшин сильно пил и умер от алкоголизма. Но это не так. Писателя мучили приступы язвы желудка из-за более раннего пристрастия к спиртному. Этот факт общеизвестный, Шукшин его никогда не скрывал. Его жена, Лидия Федосеева, утверждала, что актер не притрагивался к спиртному еще с конца 1960-х годов. С пагубной привычкой он справился после рождения дочерей.

Многие коллеги актера впоследствии подтверждали, что Шукшин долгое время не выпивал, как бы его ни уговаривали. Анатолий Заболоцкий работал с Шукшиным с конца 1960-х до самых последних дней. "Часто слышу: Шукшин загубил себя сам – перегружался работой и пил. Так вот клятвенно свидетельствую: с 1969 года ни разу ни с кем он не выпил".

Чувствовал себя нормально, сердце не болело

Были версии и о насильственной смерти. Впервые об умышленном убийстве заговорил друг Шукшина, Георгий Бурков, еще на похоронах. Якобы за смертью Василия Макаровича стоял КГБ. Это было связано с обличительным пафосом произведений Шукшина, его популярностью среди жителей Союза. В своих произведениях он показывал истинное положение народа. Понятно, что никаких доказательств этой конспирологической версии не было.

Бурков до конца жизни отказывался от публичных рассказов о последнем дне Шукшина. Он также избегал общения с его вдовой, но иногда, будучи пьяным, говорил, что его друг ушел из жизни не самостоятельно.

Много лет спустя артист Александр Панкратов-Черный вернулся к теме загадочной смерти Шукшина.

"Василий Шукшин умер не своей смертью! Несколько лет назад я сказал об этом вслух. После этого на меня было совершено покушение... Нонна Мордюкова говорила, что Василий на съемках "Они сражались за Родину" чувствовал себя нормально, не было у него никакой сердечной болезни. Да и тело Шукшина не вскрывали! Его прислали из Волгограда в цинковом гробу... С Шукшиным хотели погубить русский дух", – говорил Панкратов-Черный. Дальше развивать эту тему он не стал.

Жена Шукшина, Лидия Федосеева, которая снималась в картине Бондарчука "Они сражались за Родину", также предполагала, что ее супруга убили: "Я уверена: в ту ночь произошло убийство. Чего Вася и боялся последнее время. Предчувствие было. "Господи, дай скорее вернуться со съемок! Дай бог, чтоб ничего не случилось!" Случилось".

Евдокия Платонова, жительница станицы Клетской, которая была понятой при проведении следственных действий на теплоходе после смерти Шукшина, обратила внимание, что в каюте, где умер актер, все вещи были разбросаны. Сам Василий Макарович лежал на кровати, скорчившись. А у криминалистов на фото артист спокойно лежал под одеялом, в каюте – все чисто и аккуратно. Этот факт сторонники версии убийства Шукшина считают очень важным. Воспоминания Платоновой приводит журналист и писатель Феликс Медведев.

Чашка кофе – ключ к загадке?

Близкий друг Шукшина, оператор Анатолий Заболоцкий в интервью "Комсомольской правде" вспоминал, что Бурков всегда нервничал, когда его просили рассказать о последних часах жизни Шукшина. И каждый раз по-разному излагал ход событий. Например, говорил, что в каюте, когда они зашли ночью, стояла чашка кофе, которую Шукшин не заказывал. Наутро чашка исчезла.

Так возникла версия отравления, но никто, кроме Буркова, не мог подтвердить либо опровергнуть эту историю.

Кроме того, среди знакомых Шукшина распространялись слухи о газе, который может вызывать спазмы в сердце. Например, все тот же Бурков вспоминал, что почувствовал резкий запах корицы, когда вошел в каюту друга. Якобы такой специфический аромат имеют отравляющие газы, способные искусственно вызвать инфаркт у человека. Однако ни один из исследователей творчества Василия Макаровича не верит в такое предположение.

Ему понравилась бы эта легенда

"Версия об убийстве хороша для детективного романа, – рассказал "КП" писатель Алексей Варламов, автор биографии Шукшина в популярной серии "ЖЗЛ". – Но если смотреть с медицинской точки зрения, – все версии об убийстве не находят документального подтверждения. Просто люди любят сказки, и страшные сказки – даже больше, чем добрые. Гораздо интереснее думать, что кого-то коварно убили, чем предполагать суицид, как в случае с Есениным или Маяковским, или ненасильственную смерть от сердечного приступа, как в случае с Шукшиным".

Сам Шукшин очень любил мифологизировать свою судьбу. Такой поворот сюжета хорошо укладывается в канву его жизнетворчества. Идея, что его убили, очень бы ему понравилась, говорит Варламов. С такой точкой зрения согласен и шукшиновед Дмитрий Марьин: "Мифы, рожденные Василием Макаровичем, транслировали, как правило, те люди, которые сами не участвовали в описанных событиях. Сам он не только не стремился их (мифы) развенчивать, а, наоборот, порождал".

Фильм как предтеча нового бунта

Сторонники версии о том, что Шукшина убили, называли и предполагаемую причину. Это фильм о Степане Разине, который готовился снимать сам Василий Макарович. Рабочее название – "Я пришел дать вам волю". Якобы это произведение могло спровоцировать социальный "взрыв" в обществе. Сам Шукшин считал этот фильм главной вехой в своей жизни.

Лента была посвящена крестьянскому восстанию 1670-1671 годов. Писатель хотел быть не только сценаристом, режиссером, но и исполнителем главной роли. Фильм частично базировался на одноименном произведении Шукшина – "Я пришел дать вам волю".

"Работая над сценарием, Макарыч говорил: "Копаешь и докапываешься до того, что в России через каждую сотню лет происходят бунты. Разин, Пугачев, Болотников, декабристы, революция. Только народ начинает жить, власти его махратят", – вспоминал друг Василия Макаровича актер Алексей Ванин.

Поэтому якобы и было принято решение любыми путями помешать снять фильм-призыв. В серьезность этой версии не верит сейчас ни один из исследователей жизни и творчества Шукшина.

Приметы и тайные знаки

На близкую смерть Шукшина указывало и несколько предшествующих событий, которым поначалу мало кто придал значение. По словам оператора Анатолия Заболоцкого, в сентябре 1974 года они вместе с Василием Макаровичем ехали мимо Новодевичьего монастыря к "Мосфильму".

Шукшин рассуждает: "Премии и ордена нынче не имеют значения, а вот Новодевичье кладбище, если снимем "Разина", пожалуй, завоюем", – и потер ладони.

Меньше чем через месяц именно там похоронили Василия Макаровича.

Самая явная примета связана с самим фильмом "Они сражались за Родину". По сценарию жена Шукшина должна была сыграть роль вдовы. Лидия Федосеева отказалась. Но муж уговорил: "Ты не вдову играй, а женщину". В конце съемок та действительно стала вдовой.

Еще один пророческий эпизод вспомнил Юрий Никулин: "За день до смерти Василий Макарович сидел в гримерной. Он взял булавку, опустил ее в баночку с красным гримом и стал рисовать что-то на обратной стороне пачки сигарет "Шипка". Сидевший рядом Бурков спросил: "Что ты рисуешь?" – "Да вот, видишь, горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны... Картина "Смерть в тумане". Бурков обругал его, вырвал пачку и спрятал в карман".

В последний вечер Бурков и Шукшин поехали на "газике" в баню к знакомому из станицы. На обратном пути водитель задавил кошку, а на утро Шукшин умер.

… Василий Шукшин прожил всего 45 лет. С даты смерти прошло еще больше, а споры вокруг его гибели не утихают до сих пор. Скорее всего, всей правды мы уже никогда не узнаем, а единственный человек, который мог бы пролить свет на события далекого 1974 года, давно скончался. Поклонникам таланта Василия Макаровича остается только перечитывать бессмертные произведения нашего земляка и смотреть его фильмы, чтобы каждый раз заново открывать для себя любимые персонажи.