Сирены в Алтайском крае зазвучат 2 октября

В пятницу, 2 октября, с 10:00 до 12:00 в городах и райцентрах Алтайского края проходит проверка систем оповещения. Как ранее сообщал пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, тест проводится в рамках общероссийских мероприятий, посвященных Дню гражданской обороны.

Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края.

Прерывистое звучание электросирен в течение трех минут является сигналом оповещения ГО "Внимание всем!", который подается в связи с информацией об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав сирены, населению следует включить телеканал "Россия 1", проводное радио или FM-радиоприемники, переключив их на канал "Радио России".