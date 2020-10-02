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Новости

Сирены в Алтайском крае зазвучат 2 октября

, ИА "Амител"
Проверка приурочена ко Дню гражданской обороны
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В пятницу, 2 октября, с 10:00 до 12:00 в городах и райцентрах Алтайского края проходит проверка систем оповещения. Как ранее сообщал пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, тест проводится в рамках общероссийских мероприятий, посвященных Дню гражданской обороны.

Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края.

Прерывистое звучание электросирен в течение трех минут является сигналом оповещения ГО "Внимание всем!", который подается в связи с информацией об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав сирены, населению следует включить телеканал "Россия 1", проводное радио или FM-радиоприемники, переключив их на канал "Радио России".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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