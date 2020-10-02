Ученые из Пристонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета выяснили, что в распространении COVID-19 по всему миру наибольшую роль сыграли дети и молодежь, которые при этом составляют лишь небольшой процент инфицированных. Об этом со ссылкой на статью в журнале Science пишет Lenta.ru.

Ученые проанализировали около 85 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди 575 тысяч жителей на юго-востоке Индии и выяснили, что 71 процент больных не передавали вирус через контакты с другими людьми. При этом на 8% инфицированных, которые составляют дети и люди в возрасте от 18 до 30 лет, приходилось 60% новых случаев заражения.

Также ученые выяснили, что смерть в Индии наступала, как правило, через шесть дней после госпитализации, что быстрее по сравнению со средним показателем в 13 дней в США.