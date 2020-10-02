В Подмосковье цирковой медведь напал на дрессировщика и ребенка

В цирке-шапито в подмосковном Реутове медведь напал на дрессировщика и ребенка. Инцидент произошел во время подготовки к выступлению, пишет ТАСС.

"По предварительным данным, с животного в ходе подготовки к выступлению слетел намордник, что позволило ему покусать и поцарапать людей", – рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

В прокуратуре Московской области уточнили, что, помимо дрессировщика, пострадал его 12-летний сын. Оба травмированных были доставлены в больницу. Мальчику зашили раны и теперь его здоровью ничего не угрожает.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.