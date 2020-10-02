Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить сотрудников на удаленный режим работы. С 5 октября работодатели должны отправить на "удаленку" не менее 30% работников, пишет РИА "Новости".

"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу", – сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что этот переход касается только офисных работников, так как во многих других сферах необходимо присутствие на рабочих местах.