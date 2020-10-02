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В Москве порекомендовали увести на "удаленку" до половины всех сотрудников

, ИА "Амител"
Ситуация с коронавирусом в столице ухудшается
Фото: дорпрофжел-кжд.рф

Фото: дорпрофжел-кжд.рф

Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить сотрудников на удаленный режим работы. С 5 октября работодатели должны отправить на "удаленку" не менее 30% работников, пишет РИА "Новости".  

"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу", – сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что этот переход касается только офисных работников, так как во многих других сферах необходимо присутствие на рабочих местах. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.10.2020 13:31
- гость -

С марта на удаленке работаем. Тем не менее, кто остался в офисе, многие уже болеют или уже переболели ковидом.

2.10.2020 14:11
гость

почему у нас тянут? тоже можно было бы, работа все равно дома делается, нет опять чего-то ждем

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