Ученые выяснили, что гомосексуалисты чаще страдают от мигрени

Американские ученые выяснили, что сексуальная ориентация влияет на частоту появления и тяжесть мигрени. Об этом сообщает портал N+1.

Специалисты отследили течение заболевания у нескольких тысяч взрослых жителей США и им удалось выяснить, что вероятность появления заболевания выше у людей, которые относят себя к гомосексуалистам.

"Мы также смогли обнаружить, что люди, которые идентифицировали себя как в основном гетеросексуалы, однако с некоторым влечением к своему полу, чаще страдали мигренью, чем те, кто идентифицировал себя исключительно гетеросексуалами", – отметили авторы исследования.

По словам ученых, вероятность мигрени у таких людей выше на 58%.